Video Momento en que Disparan en Protesta contra Presidente Interino de Perú: Reportan Un Muerto

Este jueves, 16 de octubre de 2025, el Ministerio Público de Perú inició una investigación para esclarecer la muerte "por arma de fuego" de un hombre durante una protesta contra el presidente interino José Jerí, en la primera importante manifestación ciudadana tras el abrupto cambio de Gobierno la semana pasada.

En redes sociales circulan videos de la violenta protesta que dejó un muerto y al menos 77 heridos, 55 policías y 22 civiles.

Mediante redes sociales, el presidente interino Jerí lamentó la muerte del hombre de 32 años, en una manifestación en la ciudad de Lima.

Lamento el fallecimiento del ciudadano Eduardo Ruiz Sanz de 32 años. Fuerza a su familia en este momento. Que las investigaciones determinen con objetividad los hechos y responsabilidades. — José Jerí (@josejeriore) October 16, 2025

Por su parte, la fiscalía dijo que recolectará "evidencias audiovisual y balística en el área donde ocurrió el hecho en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos".

🚨La reunión pacífica es un derecho, pero la violencia nunca lo será🚨.



Durante el cumplimiento de su deber, nuestros policías fueron agredidos cobardemente por personas que, en grupo, atentaron contra quienes velan por el orden público y la seguridad ciudadana. pic.twitter.com/blTmJGnpFa — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) October 16, 2025

Jerí y la Defensoría del Pueblo habían solicitado la investigación de la muerte del manifestante en la protesta, en la cual se demandaron:

Medidas contra el aumento del crimen.

Cierre del Congreso.

Renuncia del actual mandatario.

Reformas políticas como una asamblea constituyente.

Tratan de identificar a participantes de violenta protesta

El presidente interino de Perú aseguró que caerá todo el peso de la ley para los responsables.

Las cámaras de policía y la @‌MuniLima (Municipalidad de Lima) servirán para identificar a los delincuentes que se han infiltrado en una manifestación pacífica para generar caos. Todo el peso de la ley para ellos".

Miles de personas salieron a las calles en varias ciudades del país en la protesta a pocos días de la remoción de la presidenta Dina Boluarte, reemplazada por Jerí, quien como jefe del Congreso figuraba primero en la línea de sucesión.

En Lima, los manifestantes llegaron cerca del frontis del Palacio Legislativo y un grupo intentó derribar vallas de metal de protección, quemando banderas y objetos de plástico, lo que generó la intervención de la policía arrojando bombas lacrimógenas para hacer retroceder a la multitud.

🚨 Manifestantes derribaron rejas y prendieron fuego frente al Congreso de la República, poniendo en riesgo la seguridad de las personas y el patrimonio público.

La @PoliciaPeru actúa con firmeza y dentro del marco legal para restablecer el orden.

La violencia nunca será el… pic.twitter.com/j07tPghh7l — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) October 16, 2025

Algunos manifestantes respondieron con piedras y fuegos pirotécnicos en la protesta, convocada en redes sociales por grupos civiles, sindicatos de trabajadores y transportistas y jóvenes de la llamada Generación Z, que habían protestado antes reclamando la renuncia de la ahora exmandataria Boluarte.

El martes, Jerí había designado a su gabinete de ministros, liderado por el exmagistrado y político conservador Ernesto Álvarez. Es el equipo de la "transición y reconciliación", dijo el Gobierno, a seis meses de las elecciones presidenciales.

El abrupto cambio presidencial, en un país que vive en constante incertidumbre política, ha dado como resultado que Perú contabilice siete presidentes desde 2018.

Con información de N+ y Reuters

