Incendio en Perú Hoy: Explosión de Pirotécnia Destruye 300 Casas

Más de 300 viviendas de material prefabricado ubicadas en las laderas de un cerro fueron destruidas por un incendio, la noche de este sábado 11 de octubre 2025, en el barrio de Pamplona Alta, en el distrito de San Juan de Miraflores, en la zona periférica sur de Lima, Perú. En las viviendas resguardabas fuegos pirotécnicos.

Veinte unidades de bomberos combatieron el siniestro, que no dejó víctimas fatales, pero sí cuatro heridos leves.

Los pobladores afectados buscaron rescatar sus pertenencias, pero la explosión de fuegos pirotécnicos almacenados clandestinamente en el lugar, puso en riesgo sus vidas.

Más de diez ambulancias del Ministerio de Salud y enfermeros atendieron a personas afectadas por inhalación de humo.

El presidente de Perú, José Jerí, a través de una publicación en X, dijo que el gobierno entró en acción inmediata para atender de forma urgente a las familias afectadas.

El comandante general de la Policía, Óscar Arriola, dijo que los pobladores damnificados fueron evacuados a zonas cercanas, donde se instalaron carpas para pasar la noche, mientras se supera la emergencia.

Por su parte, el Seguro Integral de Salud (SIS) garantizó el financiamiento de las atenciones en salud de las personas afectadas por el incendio en San Juan de Miraflores.

