Vuelca y Explota Pipa con Diésel Hoy en la México-Puebla

La mañana de este sábado 11 de octubre, una pipa que transportaba diésel volcó y posteriormente explotó a la altura del kilómetro 72 de la autopista México-Puebla, generando una fuerte columna de humo visible desde varios kilómetros a la redonda. Debido a la magnitud del siniestro, las autoridades determinaron el cierre total de la circulación en ambos sentidos de la vialidad.

A través de un comunicado, el Ayuntamiento de Santa Rita Tlahuapan, Puebla, informó que personal de Protección Civil, Policía Municipal y paramédicos ya laboran en el lugar para controlar la emergencia. Las labores se centran en sofocar el incendio, garantizar la seguridad vial y establecer un perímetro de seguridad para prevenir nuevos riesgos.

Desalojan a personas en viviendas aledañas

Asimismo, las autoridades locales indicaron que se realizan acciones preventivas de evacuación en viviendas y comunidades cercanas, con el objetivo de salvaguardar la integridad de las familias ante la posibilidad de una expansión del fuego o la presencia de gases tóxicos.

Hasta el momento no se ha confirmado si hay personas lesionadas o víctimas mortales derivadas del accidente. Se recomienda a los automovilistas evitar la zona y utilizar vías alternas como la carretera federal México-Puebla o la autopista Arco Norte.

Elementos de la Guardia Nacional y de Caminos y Puentes Federales (Capufe) apoyan en las labores de cierre y desvío vehicular, mientras que bomberos de municipios aledaños se sumaron al control del fuego. Las autoridades piden a la población mantenerse informada a través de canales oficiales y no acercarse al área del siniestro para evitar riesgos.

