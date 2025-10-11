Cierre Total en Autopista México-Puebla por Accidente ¿Qué se Sabe de la Explosión de la Pipa?
N+
Una pipa cargada con combustible estalló en la autopista México-Puebla; no hay paso en ambos sentidos a la altura de Santa Rita Tlahuapan.
COMPARTE:
Un fuerte accidente provocó el cierre total de la autopista México-Puebla hoy sábado 11 de octubre. Una pipa cargada con combustible explotó y generpo un incendio cuya columna de humo es visible a varios kilómetros de distancia.
El choque ocurrió a la altura del municipio de Santa Rita Tlahuapan en Puebla. De acuerdo a los primeros reportes el conductor perdió el control y se impactó contra otro tractocamión.
Noticia relacionada: Explota Ducto de Petróleo en Xicotepec de Juárez, Puebla: Fuerte Incendio e Inundaciones
Volcadura e incendio de pipa colapsa el tránsito en la autopista México-Puebla
La vialidad permanece cerrada a la altura del kilómetro 72; así lo confirmó personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe) recomendando a los usuarios de la autopista México Puebla mantenterse al tanto durante los trabajos para retirar la unidad incendiada.
La volcadura de la pipa que transportaba combustible generó un fuerte incendio a la altura de Santa Rita Tlahuapan, por lo que no hay paso en ambos sentidos de la autopista hasta nuevo aviso de las autoridades.
Controlan incendio en accidente de pipa a la altura de Santa Rita Tlahuapan
Personal de emergencias trabaja en la zona cero de la explosión de la pipa en la Autopista México-Puebla altura de Santa Rita Tlahuapan.
La situación está controlada y de manera preliminar hay un hombre lesionado por quemaduras en todo el cuerpo y dos vehículos particulares también incendiados.
Historias recomendadas:
- Mueren Dos Adultos Mayores en Fuerte Accidente Sobre la Autopista Vía Atlixcáyotl de Puebla
- Arde en Llamas Taller Mecánico de Tráileres en Puebla: Varios Vehículos se Quemaron
- Dos Tráileres Terminan Envueltos en Llamas tras Chocar en Arco Norte
Con información de Capufe
JAPR