Explotan Ductos de Pemex en Xicotepec de Juárez, Puebla: Reportan Fuerte Incendio e Inundaciones

Momentos de pánico se vivieron en el municipio de Xicotepec de Juárez en Puebla. La madrugada de este viernes 10 de octubre, el río se desbordó y dejó bajo el agua a varias comunidades de Villa Ávila Camacho, también conocida como La Ceiba. Minutos después una explosión e incendio puso en alerta a los habitantes durante las labores de rescate.

La fuerza de la corriente del Río San Marcos debido a las intensas lluvias de la tormenta "Jerry" provocó la ruptura de dos ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y un derrame en la región de Xicotepec de Juárez, Puebla.

Se trata de un ducto de gasolina y otro de hidrocarburo crudo. La noche del jueves se reportó el derrame que comenzó en la colonia San Marcos y se dispersó hacia las comunidades "La Ceiba" y "La Junta"

Emergencia en Puebla: Explota Válvula de Gas por Derrame de Hidrocarburo

Tragedia y desesperación viven habitantes en Xicotepec de Juárez, Puebla

La madrugada del viernes personal de Protección Civil Estatal acudieron al sitio y confirmaron la contingencia ambiental. Elementos de Pemex se encuentran en la zona para realizar labores de remediación y reparación de los ductos afectados.

Decenas de familias fueron evacuadas entre la oscuridad y el miedo, dejando atrás sus hogares y pertenencias. De acuerdo con autoridades locales, las lluvias torrenciales rebasaron la capacidad del cauce, provocando que las corrientes arrasaran con vehículos, mobiliario y animales.

En cuestión de minutos, calles enteras desaparecieron bajo el nivel del río. La fuerte lluvia provocó un derrame de hiddrocarburo en el Río San Marcos, generando una explosión e incendio.

Fuerte incendio por explosión de ductos de Pemex en Xicotepec de Juárez, Puebla

Mientras los cuerpos de emergencia trabajaban en el rescate, al filo de las dos de la mañana, un ducto de Petróleos Mexicanos explotó, elevando una columna de fuego visible a varios kilómetros a la redonda.

Familias Incomunicadas en Inundación de Xicotepec de Juárez

Personal de Petróleos Mexicanos (Pemex), Protección Civil Estatal (PC), el Ejército Mexicano y bomberos arribaron al sitio para controlar la fuga y asegurar el área.

Hasta el momento, no se reportan víctimas por la explosión, pero sí graves afectaciones materiales y al menos decenas de damnificados por las inundaciones.

Con información de Franco Arteaga y Genaro Zepeda

