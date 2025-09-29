Explotó una Vivienda por Acumulación de Pirotecnia en Puebla: Hay 12 Heridos

Esta mañana de lunes 29 de septiembre, se confirmó un accidente con pólvora en la comunidad de San Miguel Atlapulco perteneciente al municipio de Huehutlán El Grande en Puebla; presuntamente la acumulación de pirotecnia habría provocado una explosión.

La Coordinación de Protección Civil Estatal informó que por el estallido que destruyó parte del inmueble, resultaron lesionadas 12 personas que se encontraban en el lugar.

Doce lesionados deja explosión de vivienda por acumulación de pirotecnia en Huehuetlán El Grande

Al lugar acudieron en auxilio elementos de la Policía Estatal y Municipal para brindar el apoyo necesario a posibles víctimas después de la explosión de una propiedad en Huehuetlán El Grande, en Puebla.

Hasta el momento no se ha precisado el estado de salud del grupo de personas herdias. Algunos fueron trasladados al hospital para recibir atención especializada.

Con información PC Estatal

JAPR