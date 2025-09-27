Fuerte Incendio Consume Bodega con 20 Mil Placas de Algodón en Parque Industrial de Puebla

Se registró el incendio al interior de una bodega que almacena placas de algodones al interior del Parque Industrial La Resurrección cerca del corredor industrial de La Ciénega en la ciudad de Puebla.

Las llamas se reportaron durante la madrugada de este sábado 27 de septiembre por lo que el cuerpo de emergencias arribó al rededor de la 1:00 de la mañana a realizar labores de extinción.

Se consumen más de mil metros cuadrados por incendio en bodega de Puebla

El inmueble de tres mil metros cuadrados de la empresa Baby Mink se vio envuelto por el fuego rápidamente por lo que se combustionaron al rededor de 20 mil placas de algodón en un diámetro aproximado de mil metros cuadrados.

Debido al siniestro, se necesitó el apoyo de más de 50 elementos de Protección Civil Estatal, de San Andrés Cholula y de Cuautlancingo, en coordinación con Bomberos y la Dirección General de Emergencia y Respuesta Inmediata (DGERI).

Además un grupo de voluntarios se sumó a la acción de mitigación de riesgos, para poder liquidar el incendio antes de que llegara a afectar a más bodegas del Parque Industrial La Resurrección.

Noticia relacionada: Una Pipa Cargada con Combustible Volcó y se Incendió en la Autopista México-Tuxpan

Combaten incendio con motobombas y pipas en bodega de Parque Industrial La Resurrección

El cuerpo de bomberos utilizó motobombas y pipas para combatir las llamas que llegaron a alcanzar el techo del inmueble, provocando su colapso.

A pesar de que los muros del lugar presentaron deformaciones, los elementos de emergencias lograron controlar el incendio y sofocar, hasta el momento, poco más del 30%.

Cabe destacar que se realizó el retiro de algunas placas de algodón afectadas con el apoyo de retroexcavadoras para agilizar las labores.

De acuerdo a las autoridades, se descartan personas lesionadas en el lugar, sin embargo, se espera que en las próximas horas se de a conocer el total del saldo que consumió este siniestro.

Parque Industrial La Resurrección afectado por incendio

La zona del Parque Industrial La Resurrección se mantiene bajo vigilancia por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y del Ayuntamiento de Puebla para evitar algún incidente.

Se Consume Maquiladora por Fuerte Incendio en Puebla

Por su parte, el Secretario General de Gobierno, Franco Rodríguez, dio a conocer que se mantiene informado sobre el accidente y mantendrá un continuo monitoreo debido a la posibilidad de que el algodón continúe consumiéndose.

Historias recomendadas:

Conformación de Maggie Castillo

MCS