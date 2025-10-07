Inicio Puebla Mueren Dos Adultos Mayores en Fuerte Accidente Sobre la Autopista Vía Atlixcáyotl de Puebla

Mueren Dos Adultos Mayores en Fuerte Accidente Sobre la Autopista Vía Atlixcáyotl de Puebla

El choque de un vehículo contra los maceteros en la Autopista Puebla-Atlixco dejó como saldo un hombre y una mujer sin vida a la altura del Km 16.

Accidente de Automóvil contra Maceteros en Autopista Puebla Atlixco Deja a Dos Muertos y un Herido

Dos muertos y un lesionado dejó un choque en la Autopista Vía Atlixcáyotl. Foto: X @ciudadano_pue

Un fuerte accidente se registró en la Autopista Puebla-Atlixco o Vía Atlixcáyotl a la altura del kilómetro 16; Un automóvil se impactó contra los maceteros dejando como saldo dos muertos y un lesionado.

La tarde de este 7 de octubre tres personas sufrieron el aparatoso choque a la altura de Santa Clara Ocoyucan cuando viajaban hacia el municipio de Izúcar de Matamoros.

Dos muertos tras choque contra maceteros en la Autopista de Atlixco-Puebla. Foto: X @ciudadano_pue

Lamentablemente una mujer salió proyectada de la unidad debido al fuerte impacto y terminó tendida en medio de los carriles de la vialidad.

Dos hombres terminan prensados tras choque contra maceteros en la Autopista Vía Atlixcáyotl

El conductor y el copiloto terminaron prensados por los fierros del automóvil, dejando a uno de ellos inconsciente, mientras que el otro pudo reaccionar para utilizar su celular y llamar aparentemente a sus familiares.

Testigos del hecho de inmediato frenaron su marcha para poder auxiliar a los afectados y dieron aviso al número de emergencias, minutos después personal de naranjitas se percataron del accidente y descendieron de su unidad para abanderar la zona con conos y así prevenir otro percance.

Solo un sobreviviente dejo un accidente en la autopista Vía Atlixcáyotl. Foto: X @ciudadano_pue
Solo un sobreviviente dejo un accidente en la autopista Vía Atlixcáyotl. Foto: X @ciudadano_pue

Muere mujer que salió proyectada de auto en la Autopista Puebla-Atlixco

Al lugar arribaron paramédicos de Atlixco y confirmaron que la persona que se encontraba tirada en medio de la Autopista Puebla-Atlixco ya no contaba con signos vitales.

Por otro lado trabajaron en la extracción de los dos masculinos para poder brindarles la atención prehospitalaria y posteriormente trasladarlos a un nosocomio.

Lamentable aunque el copiloto aún contaba con signos vitales, debido a la gravedad de las heridas perdió la vida minutos depues dejando solo a un hombre como sobreviviente del accidente.

El conductor fue identificado como José Alberto "N" originario de Izúcar de Matamoros, mientras que la identidad de la víctimas mortales se mantiene como reservada, aunque se dio a conocer que ambos eran adultos mayores.

Con información de Maggie Castillo

