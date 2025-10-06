Accidente Fatal Deja Tres Muertos y Cuatro Lesionados en Carretera de Puebla
Un grave accidente en la carretera México-Tuxpan a la altura de Singuilucan, Hidalgo, dejó como saldo tres muertos y cuatro lesionados.
Tres personas sin vida y cuatro lesionados fue el saldo de un aparatoso accidente en la autopista México-Tuxpan, cerca del km 072+200, en la zona limítrofe de los estados de Puebla e Hidalgo.
La mañana de este lunes 6 de octubre de 2025 una camioneta y un vehículo compacto se impactaron contra un tráiler de caja seca a la altura de la gasolinera ubicada a la altura del municipio hidalguense de Singuilucan.
Tres personas fallecieron en accidente de la autopista México-Tuxpan
Tras el reporte del accidente, elementos de la Guardia Nacional, Cruz Roja y Protección Civil arribaron a la zona para atender a los ocupantes de las unidades e iniciar los protocolos correspondientes.
Los vehículos quedaron prensados y destrozados, por lo que los paramédicos pudieron confirmar que tres personas fallecieron en el lugar del accidente, mientras que otras cuatro sufrieron lesiones.
Debido a la atención del incidente la circulación con dirección a Puebla e Hidalgo fue parcialmente cerrada por varias horas, mientras realizaron las diligencias de levantamiento de los cadáveres, remoción de escombros y retiro de las unidades.
Queda varado tráiler a un costado de la carretera Puebla-Huajuapan de León
La tarde de este mismo lunes ocurrió un incidente en la carretera Puebla-Huajuapan de León luego de que un tráiler se saliera de la carpeta asfáltica y quedara varada entre el acotamiento y la terracería.
De acuerdo con la imagen compartida en redes sociales por la Guardia Nacional de Carreteras, aparentemente el conductor perdió el control de la unidad y se salió del camino, pero ya no pudo reincorporarse al tramo carretero.
Con información de Genaro Zepeda
