Hallan Cuerpo en Camión de Basura: Esto Pasó en la Alcaldía Cuauhtémoc

Este jueves, 4 de junio de 2026, fue hallado un cuerpo un camión recolector de basura, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX).

Según los primeros reportes, se trata de una persona en situación vulnerable, cuyo cuerpo fue hallado por trabajadores de limpia al interior del camión, que se ubicaba en las inmediaciones de Doctor Vértiz y Doctor Arce, detrás del Jardín de las Artes Gráficas.

Se desconocen causas del fallecimiento

El cuerpo se encontraba entre la cabina y la caja de la unidad, la zona fue acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Peritos de la Fiscalía capitalina llegaron al lugar y trasladaron el cadáver al Servicio Médico Forense.

Hasta ahora, se desconocen las causas del fallecimiento, sin embargo, las autoridades determinarán los hechos.

Con información de N+

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