Hallan Cuerpo en Camión de Basura: Esto Pasó en la Alcaldía Cuauhtémoc

El cuerpo se encontraba entre la cabina y la caja del camión de basura, detrás del Jardín de las Artes Gráficas

Hallan cuerpo en camión recolector de basura en la alcaldía CuauhtémocHallan cuerpo en camión recolector de basura en la alcaldía Cuauhtémoc. Foto: N+

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