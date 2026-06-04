¿Qué Pasó en la México-Puebla Hoy? Muere Joven y Parte de Auto Queda Incrustado en Muro

Servicios de emergencia se trasladaron al km 56 de la autopista México-Puebla, a la altura del Estado de México

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Fatal Accidente en la México-Puebla: Así la Afectación Vial en Llano Grande

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Tragedia en la autopista México-Puebla: un hombre pierde la vida tras impactar su auto contra un muro. Descubre cómo ocurrió el accidente y su impacto en el tráfico.

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