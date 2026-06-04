¿Qué Pasó en la México-Puebla Hoy? Muere Joven y Parte de Auto Queda Incrustado en Muro

La mañana de hoy, 4 de junio de 2026, se registró un fuerte accidente en la autopista México-Puebla, a la altura del Estado de México (Edomex), el cual dejó saldo de un hombre muerto.

Los hechos ocurrieron en el kilómetro 56 de esa vialidad, en la zona conocida como Llano Grande, en territorio mexiquense.

De inmediato se trasladaron elementos de la Guardia Nacional (GN), Caminos y Puentes Federales (Capufe) y demás servicios de emergencia para las labores correspondientes en la región.

¿Qué pasó en la México-Puebla hoy?

De acuerdo con los primeros informes, a las 06:00 horas se alertó a Capufe sobre un fuerte accidente en la autopista México-Puebla.

Un hombre de entre 30 y 32 años de edad perdió el control de su automóvil presumiblemente por exceso de velocidad y se impactó contra el muro de contención.

El costado izquierdo de la unidad quedó desprendido e incrustado en dicho muro, que divide ambos sentidos de la vialidad.

Labores de emergencia

Los elementos de la GN realizaron las labores de abanderamiento y solicitaron la presencia de los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para el levantamiento del cuerpo y las pesquisas correspondientes.

Por este hecho se registró rezago vehicular en al menos tres kilómetros, del km 53 al 56, por lo que se pidió a los automovilistas circular con precaución por la zona.

El percance ocurrió en dirección a la zona de Puebla, y únicamente quedó habilitado a la circulación el carril de extrema derecha.

SPB