Accidentes Hoy en la México-Toluca: ¿Qué Pasó en la Carretera este 4 de Junio 2026?

Este jueves, 4 de junio de 2026, se han registrado varios accidentes en la México-Toluca. Te decimo qué pasó en la carretera hoy.

Durante la mañana de hoy se han registrado al menos dos accidentes en la vialidad, el primero en la zona de La Pila, con dirección hacia la Ciudad de México (CDMX), dos vehículos chocaron en el carril de extrema derecha y terminaron sobre el acotamiento.

Elementos de la Guardia Nacional (GN) resguardan la zona, se reporta carga vehicular.

Choque en carretera libre México-Toluca

Un segundo accidente se registró en la carretera libre México-Toluca, dirección a la CDMX, muy cerca del entronque con la caseta La Venta-Chamapa, se trata del choque entre un autobús y un tráiler. No se reportan personas lesionadas.

Por varios minutos la vialidad fue cerrada para retirar las unidades siniestradas, lo que complica la circulación en la zona. La alternativa vial es:

La autopista Naucalpan-Toluca.

Con información de N+.

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