Accidentes Hoy en la México-Toluca: ¿Qué Pasó en la Carretera este 4 de Junio 2026?

Durante la mañana de hoy, 4 de junio de 2026, se han registrado varios accidentes en la México-Toluca

Choque entre autobús y tráiler en la México-TolucaChoque entre autobús y tráiler en la México-Toluca. Foto: N+

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