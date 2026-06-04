¿Hay Bloqueos en Carreteras Hoy? Así las Autopistas Este Jueves 4 de Junio 2026

Si utilizas carretera para llegar a tu destino es importante que sepas cómo está el tránsito hoy, 4 de junio de 2026, en las principales autopistas del país, para que no tengas contratiempos. En N+ te damos el reporte de las vialidad más importantes.

Toma en consideración que las lluvias de las últimas horas provocaron encharcamientos en diversas vialidades de la Ciudada de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), así que sal con anticipación. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona,

Todos los días, las autopistas registran diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) Carreteras, que diariamente emiten avisos sobre la situación en las vialidades.

Cabe recordar que integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantienen una protesta en la Ciudad de México (CDMX), sin embargo, otras entidades se sumaron a las manifestaciones, entre ellas Oaxaca, Chiapas y Guerrero.

En Oaxaca, por tercera vez, desde que iniciaron sus movilizaciones hace 10 días, integrantes de la Coordinadora bloquearon el aeropuerto internacional de la ciudad de Oaxaca. Los contingentes se apostaron en los accesos principales, pero en esta ocasión no impidieron la entrada y salida de pasajeros, también bloquearon las casetas de cobro de Huitzo y Barranca Larga.

En Chiapas, integrantes de la Coordinadora, pertenecientes a la sección VII, tomaron durante 5 horas, las casetas de peaje en Chiapa de Corzo, en la vía Tuxtla-San Cristóbal y la Ocozocoautla, sobre la Ocozocoautla-Arriaga.Los maestros permitieron el paso libre de vehículos a cambio de una cooperación voluntaria.

En Acapulco, Guerrero, los integrantes de la CETEG llegaron a la costera Miguel Alemán, para bloquear uno de los frente a las oficinas estatales del ISSSTE.

¿Cómo está el tránsito en autopistas del país?

Este jueves, 4 de junio de 2026, las autoridades han reportado bloqueos, así como accidentes viales en:

A las 12:42 horas, se reportó presencia de manifestantes cerca el km 288+900, de la carretera México-Acapulco, a la altura de la caseta de cobro "Palo Blanco", los incomformes levantaron las plumas y están permitiendo el paso libre.

A las 12:38 horas, se reportó presencia de manifestantes cerca del km 102+200, de la carretera Uruapan-Lázaro Cárdenas, en Michoacá, a la altura de la caseta "Taretan", los incomformes levantaron las plumas y están permitiendo el paso libre.

A las 10:49 horas, se reportó presencia de manifestantes en la autopsta México-Puebla, en ambos sentidos de la caseta de San Marcos.

A las 10:47 horas, se registró cierre parcial de circulación en la autopsta México-Cuernavaca, en la caseta de cobro de Tlalpan, por presencia de manifestantes.

A las 7:19 horas, se reportó cierre de circulación en ambos sentidos de la carretera Tulancingo-Tihuatlán, en Puebla, cerca del km 186+500, en inmediaciones de la localidad el Piñal, por accidente vial.

A las 7:01 horas, se reportó cierre parcial de circulación en el km 56 de la autopista México-Puebla, dirección Puebla, por un accidente.

A las 6:43 horas, se reportó cierre parcial de circulación en el km 88 de la autopista México-Querétaro, dirección CDMX, por un accidente.

A las 2:04 horas, se reportó cierre parcial de circulación en un carril en ambas direcciones cerca del km 011+150, de la carretera Tuxtla Gutiérrez-Cd. Cuauhtémoc, en Chiapas, a la altura del colonia San Joaquín.

Con información de N+.

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