¿Hay Bloqueos en Carreteras Hoy? Así las Autopistas Este Jueves 4 de Junio 2026

Te decimos cómo está el tránsito en carreteras del país hoy, 4 de junio de 2026, para que tomes precauciones

Bloqueo en carreterasBloqueo en carreteras. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+