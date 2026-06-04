Mujer es Asesinada a Balazos Dentro de Vehículo en Rincón del Humaya, Culiacán

Una mujer perdió la vida dentro de un auto en Sinaloa. Las autoridades investigan.

Mujer asesinada en autoFoto: N+

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Violencia en Culiacán: mujer asesinada en su vehículo en Rincón del Humaya. Un peluche rosa, clave en la escena. Conoce más sobre este caso.

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