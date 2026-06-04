Mujer es Asesinada a Balazos Dentro de Vehículo en Rincón del Humaya, Culiacán

Una mujer fue asesinada a balazos cuando se encontraba a bordo de un automóvil estacionado en la esquina de las calles Manaslú y Margarita Sánchez Coronado, en el fraccionamiento Rincón del Humaya, sector Infonavit Solidaridad, en Culiacán, Sinaloa.

La víctima, fue atacada por un grupo armado durante la tarde del pasado miércoles 3 de junio. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para atender la emergencia, sin embargo, sólo confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

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Elementos de seguridad y personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, realizaron las diligencias correspondientes y trasladaron el cuerpo de la víctima al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

De manera extraoficial trascendió que en el sitio fue localizado un puerquito de peluche rosa, sin embargo, testigos aseguran que los elementos militares lo retiraron, versión que no ha sido confirmada por las autoridades.

Ataque en funeraria Moreh termina con un muerto y un detenido tras persecución

La noche de este miércoles 3 de junio, se registró un ataque armado en el estacionamiento subterráneo de la funeraria Moreh, en la esquina de la avenida General Domingo Rubí y el bulevar Emiliano Zapata. Dos vehículos resultaron dañados por impactos de bala.

Se originó una persecución tras el ataque a la funeraria, ya que los responsables huyeron del lugar. En el enfrentamiento fueron perseguidos por elementos militares, donde los sospechosos quedaron atrapados al intentar escapar por una ruta sin salida.

De este enfrentamiento un hombre murió y otro fue detenido, mientras que dos más lograron darse a la fuga. Las autoridades aseguraron un automóvil con múltiples impactos de bala, así como cuatro armas largas, cargadores, cartuchos y equipo táctico.