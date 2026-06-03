Matan a Adolescente y Hieren a Uno Más en Culiacán; Habrían Salido a Comprar Tortillas

Los jóvenes fueron interceptados por hombres armados mientras se transportaban en un coche al sur de la capital de Sinaloa

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Narcoviolencia en Culiacán: adolescentes atacados a balazos, uno fallece y otro está grave. La inseguridad en Sinaloa sigue en aumento. Infórmate sobre este caso.

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