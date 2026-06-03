Matan a Adolescente y Hieren a Uno Más en Culiacán; Habrían Salido a Comprar Tortillas

Un adolescente de 16 años fue asesinado y otro de 13 de edad resultó gravemente herido durante un ataque a balazos en Culiacán, Sinaloa, en un episodio más de la narcoviolencia que azota a la entidad desde hace meses.

La agresión ocurrió sobre el bulevar Agricultores, alrededor de la tarde-noche de este martes 2 de junio, en la zona sur de la ciudad capital. Supuestamente, las víctimas regresaban de comprar tortillas.

Los jóvenes iban en un coche cuando fueron atacados por hombres armados cerca de una sucursal de la taquería Beltrán, en el cruce de la vialidad De los Almelos y la calle Campanillas, en la colonia Laures de los Pinos.

En el lugar falleció Octavio, de 16 años, quien conducía la unidad, mientras que Gonzalo, de 13 años, sufrió al menos una herida de bala en la cabeza y fue trasladado de emergencia a un hospital.

En el tablero del vehículo fue localizado un kilo de tortillas que, presuntamente, los adolescentes habían salido a comprar.

¿Cómo fue el ataque?

De acuerdo con los primeros reportes, los adolescentes transitaban por la zona conocida como "Malecón de los pobres", pero fueron atacados en repetidas ocasiones por disparos de armas largas.

Las víctimas se trasladaban en un auto Nissan Tsuru modelo antiguo cuando recibieron los impactos, a punto de cruzar hacia campanillas.

Tras el ataque, Octavio, el conductor, perdió el control del vehículo y se impactó contra un autobús descompuesto que se encontraba estacionado. El camión viejo de "Musical Candela" está en esa zona desde hace tiempo.

A su arribo, servicios de emergencia localizaron a uno de los jóvenes sin vida, mientras que Gonzalo, el copiloto, fue llevado al hospital escoltado por autoridades. En el lugar quedaron visibles manchas hemáticas.

Los atacantes se dieron a la fuga. Reportes locales afirman que viajaban en un vehículo de modelo reciente, pero no se aportaron más detalles.

Elementos del Ejército Mexicano aseguraron la zona, donde fueron localizados decenas de casquillos para arma larga.

Personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y trasladó el cuerpo al Servicio Médico Forense para las diligencias de ley.

ASJ