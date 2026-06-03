Ataque Armado Deja un Muerto y un Herido en Llantera del Sector La Conquista en Culiacán

Un hombre murió y otro resultó herido tras ser atacados a balazos por un grupo armado cuando se encontraban en el interior de una llantera ubicada sobre el bulevar Lola Beltrán, en el sector La Conquista, al norponiente de Culiacán.

El atentado ocurrió alrededor de la 1:15 de la tarde de este martes, en un momento en que alumnos salían del Colegio Sinaloa, ubicado a un costado del establecimiento. Los agresores dispararon en repetidas ocasiones con armas cortas y posteriormente huyeron del lugar.

Identifican a víctimas de ataque armado en llantera de Culiacán, Sinaloa

La víctima mortal fue identificada como Andrés, mientras que el lesionado fue reconocido únicamente por el apodo de “El Tostón”. Hasta el momento se desconoce si ambos eran empleados o clientes del negocio.

Personal de la Fiscalía General del Estado localizó y aseguró varios casquillos como evidencia, mientras elementos de los tres niveles de gobierno resguardaron la zona durante las investigaciones.