Ataque Armado Deja un Muerto y un Herido en Llantera del Sector La Conquista en Culiacán

Un hombre murió y otro resultó herido tras ser atacados a balazos por un grupo armado en Culiacán, Sinaloa

Ataque a Balazos en Llantera de CuliacánFoto: N+

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Violencia en Culiacán: un grupo armado ataca una llantera dejando un muerto y un herido.

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Ataque Armado Deja un Muerto y un Herido en Llantera de Culiacán