Atacan con Drones a Soldados y Policías que Trasladaban Armamento en Sinaloa

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Policía de Sinaloa fueron atacados con explosivos lanzados desde drones, mientras trasladaban armamento decomisado, informó la Secretaría de Seguridad del estado.

Los agentes llevaban el aseguramiento que había sido localizado en un domicilio del municipio de Escuinapa, al sur de la entidad, en los límites con Nayarit.

No se reportaron soldados ni policías heridos, pero tuvo que intervenir una aeronave para extraer el armamento decomisado.

Asimismo, se informó de al menos dos ataques distintos. En la segunda agresión se dañó un vehículo. Fuentes estatales confirmaron que se trató de una patrulla de la Policía de Sinaloa.

"De manera inmediata, el personal activó los protocolos de seguridad y recibió el apoyo de integrantes del Grupo Interinstitucional, así como de una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, logrando trasladar de forma segura el armamento asegurado.

TARJETA INFORMATIVA



La #SSPSinaloa informa que este 3 de junio de 2026, elementos de la Policía Estatal Preventiva y del Ejército Mexicano fueron objeto de una agresión con explosivos lanzados desde drones mientras custodiaban armamento que previamente había sido asegurado en un… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) June 4, 2026

"Durante una segunda agresión, una unidad oficial sufrió daños materiales. Cabe destacar que el personal participante se encuentra sin novedad", se indicó.

Las autoridades desplegaron un operativo para encontrar a los responsables.

Ataque tras captura del 'Gabito'

La ofensiva contra el Ejército y la policía de la entidad se dio dos días despues de la captura de Gabriel "N", alias "Gabito" y/o "80", jefe regional de "Los Chapitos" en el sur de Sinaloa.

El presunto criminal fue detenido en el municipio de El Rosario el pasado lunes 1 de junio, y su dominio abarcaba los municipios de Escuinapa, San Ignacio, Cosalá, Rosario, Concordia y Mazatlán, así como la sindicatura de Villa Unión.

"El Gabito" es considerado compadre de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de "Los Chapitos". Este sujeto cuenta con diversas carpetas de investigación relacionadas con secuestro, extorsión, homicidio y delitos contra la salud.

"Se le vincula con el secuestro y homicidio de 6 trabajadores y 4 proveedores de una empresa minera en el estado de Sinaloa, el pasado 23 de enero de 2026", informó la Defensa.

Sinaloa enfrenta una narcoguerra desde finales de 2024, debido a la fractura interna del cártel homónimo por la extracción de Ismael Zambada García, "El Mayo", quien fue trasladado a Estados Unidos. Asesinatos, secuestros, balaceras, "levantones", enfrentamientos y desaparciones son cosa de todos los días en Culiacán.

Apenas el miércoles 3 de junio, el Ejército envió a 90 efectivos del Cuerpo de Fuerzas Especiales para reforzar el despliegue operativo. Sin embargo, la violencia no da tregua.

ASJ