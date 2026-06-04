Atacan con Drones a Soldados y Policías que Trasladaban Armamento en Sinaloa

Personal del Ejército y de la Secretaría de Seguridad de Sinaloa fueron agredidos con explosivos lanzados desde drones tras partir con un decomiso de Escuinapa

SinaloaLa ofensiva contra el Ejército y la policía de la entidad se dio dos días despues de la captura de Gabriel "N", alias "Gabito". Foto: Cuartoscuro.

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Drones atacan a soldados y policías en Sinaloa mientras trasladaban armamento decomisado. Sin heridos, pero con daños materiales. ¿Qué está pasando en la región?

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