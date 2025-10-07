Volcó un Tráiler con Mercancía sobre la Autopista Puebla-Orizaba: Reportan Rapiña del Producto

Alrededor del mediodía de este martes 7 de octubre se registró un fuerte accidente sobre la autopista Puebla-Orizaba; el operador de la unidad de carga perdió el control y volcó sobre uno de sus costados en el tramo Puebla-Córdoba.

Debido al accidente, la caja cargada con mercancía reventó y el producto terminó derramado sobre la cinta de circulación a la altura del kilómetro 105+300.

Captan rapiña de mercancía tras volcadura de tráiler en autopista Puebla-Orizaba

En cuestión de minutos, conductores y habitantes aledaños al punto del accidente llegaron para apropiarse de la mercancía que salió de la caja del tráiler volcado.

Decenas de personas se llevaron producto que tiró el tráiler accidentado. Foto: X @GN_Carreteras

El accidente provocó el cierre a la circulación con sentido a Veracruz, debido a que la unidad accidentada y el producto que transportaba invadieron los carriles para la circulación.

Más tarde la Guardia Nacional (GN) división carreteras informó que la circulación se restableció en su normalidad, luego de los trabajos para el retiro del tráiler. Se desconocen las causas del accidente y el estado de salud del chofer de la unidad.

