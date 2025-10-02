Dos Tráileres Terminan Envueltos en Llamas tras Chocar en Arco Norte; No Hay Paso

Dos tráileres protagonizaron un fuerte accidente que terminó en incendio a sobre el Arco Norte a la altura del kilómetro 178 en el tramo de Sahagún–Calpulalpan con dirección a San Martín Texmelucan, Puebla.

El choque entre las unidades pesadas la mañana de hoy 2 de octubre, desencadenó que ambas comenzaran a arder en llamas provocando pánico entre los automovilistas que transitaban por la zona.

Columna de humo negro alerta a conductores tras incendio de tráileres en Arco Norte

Testigos dieron aviso al cuerpo de emergencias por lo que de inmediato se movilizaron para atender a los operadores de los vehículos de carga.

Por otra parte, la columna de humo negro también alertó a los conductores quienes lograban percibirla desde varios kilómetros de distancia, cabe destacar que ambos vehículos quedaron con severos daños materiales y con su carrocería deformada debido a las llamas.

Así lucía el incendio en el Arco Norte por choque dos tráileres. pic.twitter.com/5TEmBd76J1 — El Ciudadano Poblano (@ciudadano_pue) October 2, 2025

Bomberos arribaron para la liquidación del fuego, el cual fue controlado y se evitó otro incidente; mientras que paramédicos acudieron para atener a los afectados.

Una Pipa Volcó y Provocó Gran Incendio en Autopista México-Tuxpan

¿Qué pasó hoy en el Arco Norte? Cierre total por accidente de tráileres

El tráfico se paralizó cuando llegaron las autoridades quienes resguardaron la zona para llevar acabo las diligencias correspondientes tras el accidente.

El Arco Norte fue cerrado a la altura del kilómetro 178 con dirección a Texmelucan, por lo que varios vehículos quedaron varados, sin embargo, se notificó sobre vías alternas.

El Libramiento Norte de la Ciudad de México recomendó tomar la última salida en la caseta de Tulancingo para quienes viajan hacia la capital poblana.

Hasta el momento no se ha notificado sobre la liberación de la vialidad pues continúan realizando trabajos de mitigación de riesgos y el retiro de las unidades pesadas.

Noticia relacionada: Un Tráiler Embistió una Camioneta y Derribó el Muro de Contención del Arco Norte en Puebla

Video de incendio de dos tráileres en el Arco Norte dirección a Texmelucan

El momento del incendio de dos tráileres en el Arco Norte, se vitalizó rápidamente en redes sociales gracias a videos compartidos por automovilistas quienes presenciaron el hecho.

Incendio de dos tráileres en Arco Norte provoca cierre a la altura del km 178. pic.twitter.com/AK8aoDjVph — El Ciudadano Poblano (@ciudadano_pue) October 2, 2025

A pesar del aparatoso accidente que se muestra en las imágenes, las autoridades no han confirmado algún descenso ni han dado a conocer el estado de salud de los conductores implicados.

De igual forma, los peritos investigarán cómo sucedió el percance vial para poder deslindar responsabilidades y de ser necesario que el o los responsables sean asegurados.

Historias recomendadas:

Con información de Maggie Castillo

MCS