Un Tráiler Embistió una Camioneta y Derribó el Muro de Contención del Arco Norte en Puebla

Cerca del mediodía de este jueves 18 de septiembre se registró un fuerte accidente entre un camión de carga y una camioneta particular, a la altura del kilómetro 216+700 de la autopista Arco Norte.

De acuerdo con el reporte de Guardia Nacional (GN) fue necesario implementar un cierre parcial de circulación en el Libramiento Norte de la Ciudad de México, con dirección Sanctórum en Tlaxcala.

Tráiler invade carril contrario por accidente en autopista Arco Norte en Tlaxcala

La unidad de carga impactó una camioneta particular y derribó el muro de contención central que divide ambos sentidos del Arco Norte. El tráiler terminó varado y solamente el carril de baja con sentido a Puebla, está habilitado para el paso vehicular.

Se recomienda evitar la zona mientras laboran los cuerpos de emergencia para liberar la vialidad. El equipo de auxilio Ángeles Verdes confirmó el siniestro a la altura del kilómetro 216+700, y recordó su línea para cualquier información o reporte 078.

Vías alternas por cierre parcial en autopista Arco Norte por accidente de Tráiler con sentido a Puebla

Usuarios de la autopista Arco Norte reportan tráfico intenso con sentido a la caseta de Sanctórum, derivado de un fuerte choque de tráiler con una camioneta y el muro de contención. Se recomienda tomar la autopista Puebla-Tlaxcala mientras se libera el Libramiento Norte.

Hasta el momento no se ha confirmado el saldo del accidente en la autopista Arco Norte, que provocó el cierre parcial de la vialidad. Se desconocen las causas que provocoaron el percance.

Con información de GN

JAPR