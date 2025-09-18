Grupo de Estudiantes Sobrevive a Choque Frontal contra Tráiler por Usar el Cinturón

Un grupo de jóvenes, quienes viajaban a bordo de un automóvil, se salvaron tras el choque frontal contra un tráiler estacionado en el municipio de Tehuacán, Puebla.

El accidente vial ocurrió la mañana de este 18 de septiembre en el Libramiento Tecnológico- San Marcos, a la altura del Fraccionamiento Villas Universidad.

De acuerdo a los hechos, el vehículo en donde iban abordo al menos cuatro estudiantes del Complejo Regional Sur de la BUAP, se impactó contra el tráiler luego de que el conductor perdiera el control.

Automóvil se impacta contra tráiler estacionado en el Libramiento Tecnológico en Tehuacán

Por fortuna, los cuatro jóvenes usaban cinturón de seguridad por lo que solo presentaron lesiones leves, pese a los aparatosos daños materiales.

Cruz Roja atendió el accidente en el Libramiento Tecnológico de Tehuacán. Foto: Genaro Zepeda | N+

Paramédicos de Cruz Roja Tehuacán arribaron a la zona del Libramiento Tecnológico para atender a los lesionados, sin embargo, se negaron a ser trasladados a un hospital debido a que las heridas no eran de gravedad.

Respecto al conductor de la unidad pesada se desconoce su postura, pero se descarta que haya presentado alguna lesión.

Por su parte, policías abanderaron el lugar mientras que agentes de tránsito se entrevistaron con los involucrados a fin de deslindar responsabilidades.

La zona no presentó carga vehicular por el hecho, no obstante, el proceso fue tardado por la espera de la grúa quien llevo acabo el retiro de la unidad afectada.

Aumentan más del 150% los accidentes por conductores en estado de ebriedad en Puebla

En Puebla diariamente se registraron hasta 33 accidentes viales durante 2024, lamentablemente, los percances por consumo de alcohol aumentaron 150.5%.

Incrementan Accidentes por Conductores Ebrios en Puebla

Datos del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM) reportaron que el año pasado hubo 12 mil 290 accidentes de tránsito, en las cuales 446 los conductores iban en estado de ebriedad.

Este comportamiento refleja la irresponsabilidad de algunos conductores quienes, a pesar de haber consumido bebidas alcohólicas, deciden manejar en esas condiciones y poner en riesgo no solo su vida, si no también, la de quien este en su entorno.

Con información de Genaro Zepeda y Maribel Espinoza

MCS