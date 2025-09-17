Confirman Cinco Fallecidos tras Accidente en Autopista Puebla-Orizaba

Derivado del accidente automovilístico registrado en la autopista Puebla-Orizaba, se confirmó que ha aumentado a cinco el número de las víctimas mortales, los hechos ocurrieron a la altura de Las Cumbres de Maltrata. Se informó que entre las víctimas, se encuentran el operador de un camión tipo torton, así como dos personas más del sexo masculino y una persona del sexo femenino.

Se informó que el operador del camión tipo torton, falleció la madrugada de este miércoles 17 de septiembre en el Hospital Regional de Río Blanco, debido a la gravedad de las lesiones que presentó tras el accidente, aunque se sabe que es originario del estado de Puebla, aún no ha sido revelada su identidad.

Cabe destacar que el fatal accidente se registró el pasado martes 16 de septiembre, a la altura del kilómetro 243 del tramo conocido como La Estancia–Ciudad Mendoza, con dirección al Puerto de Veracruz, cuando presuntamente, el camión amarillo que portaba placas del Servicio Público Federal, habría sufrido una aparente falla en el sistema de los frenos, lo que provocó que la unidad embistiera a la camioneta particular, arrastrándola varios metros y sacándola del camino hasta quedar sobre un montículo, mientras que él tractocamión terminó volcado metros más adelante.

La tarde de este miércoles 17 de septiembre, varios trabajadores que viajaban en la parte trasera de una camioneta terminaron lesionados luego de que la unidad en la que se transportaban chocara contra la barrera divisoria del libramiento a Veracruz sobre el tramo Santa Fe-Paso del Toro.

A pesar de que la unidad no volcó, los tripulantes que viajaban en la parte trasera de la unidad resultaron con lesiones considerables. Los afectados aseguran que el accidente ocurrió cuando el conductor intentó evitar chocar con un artículo que cayó desde un camión de carga que circulaba frente a su camioneta.

Con información de Carlos Da Silva y Víctor Medina | N+

