Dina Boluarte No Asiste al Congreso y Se Concreta la Vacancia de Su Presidencia

El Congreso de Perú determinó la vacancia de la presidenta Dina Boluarte por "incapacidad moral permanente", con una votación de 123 a favor, cero en contra y cero abstenciones, luego de una sesión que se prolongó la madrugada de este viernes.

Después de una larga jornada de discusiones para aprobar la vacancia de Dina Boluarte como presidenta de Perú, el Congreso del país la citó esta noche a las 23:30 horas (local) para que acuda y se defienda ante la propuesta de vacancia presidencial.

Sin embargo, la mandataria no asistió ante los congresistas, por lo que el Parlamento peruano tomó la decisión de llamar a un debate de dos horas y después ir directamente a una votación para la vacancia de la presidenta.

Pero los congresistas solicitaron que se fuera directamente a la votación, ya que se consideró que la no defensa por parte de Diana Boluarte demuestra su incapacidad.

El Congreso señaló que ante la ausencia de la presidenta, queda el camino para que se dé el debido proceso y el dictamen para declarar la incapacidad permanente y la vacancia de su presidencia.

¿Quién se queda como presidente de la República?

Una vez aprobada la vacancia por unanimidad, se realizó la sesión solemne en el Parlamento para que José Jerí, quien fungía como presidente del Congreso, rindiera protesta como presidente de la República.

Mociones de vacancia

Se presentaron cinco mociones de vacancia contra la presidenta de la República, Dina Boluarte Zagarra, por incapacidad moral permanente. De este número, se presentaron cuatro.

Se contabilizaron 122 diputados hábiles en la sesión.

En la mayoría de las votaciones se obtuvieron más de 100 votos a favor de la vacancia.

Para la votación a favor de la vacancia se necesitan 87 votos.

Los legisladores justifican la vacancia por “incapacidad moral permanente”, bajo el argumento de que la gestión del gobierno de Dina Boluarte en Perú incapaz de proteger a la ciudadanía.

Historias recomendadas:

Con información de N+

YG | ICM