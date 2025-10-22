Caso Kiara Paula Ruvalcaba: Joven Principiante Muere durante Clase de Box en Aguascalientes

Kiara Paula Ruvalcaba Cruz, de 17 años de edad, murió durante su clase de box haciendo sparring en un gimnasio de Aguascalientes. Su familia, amigos y compañeros exigen justicia, ya que en la práctica le tocó enfrentar presuntamente a un rival experimentado; esto sabemos del caso.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron el 17 de octubre en un centro de deportes identificado como “Gym Box Jhonny”, ubicado en el fraccionamiento Infonavit Potreros del Oeste.

La adolescente acudió a su clase con entusiasmo como en otras ocasiones; sin embargo, ese día fue utilizada como sparring. Este consiste en una parte del entrenamiento en la que dos o más participantes se enfrentan en un combate, el cual es controlado.

Esto, debido a que la idea es mejorar sus habilidades en el deporte de combate, así que ponen en práctica todo lo que han aprendido en las clases, como la técnica, velocidad o la resistencia.

Kiara Paula es recordada como una niña inteligente y dedicada. Foto: Redes

Sin embargo, Kiara Paula apenas tenía dos meses practicando box, mientras que su rival tenía mucha experiencia. Los golpes que recibió la víctima fueron muy graves; por ello, cayó sobre el ring, se convulsionó y posteriormente quedó inconsciente.

A través de redes sociales circulan videos en los que se observa cuando tratan de reanimarla, mientras otras personas piden ayuda a los servicios de emergencia.

¿Qué le pasó a Kiara Paula Ruvalcaba?

Kiara Paula fue trasladada de emergencia al Hospital General Zona N° 1 Miguel Hidalgo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde la internaron. Su familia comenzó a pedir ayuda en redes sociales, sobre todo, oraciones, pues la joven era reportada como muy grave, dijo su hermana, Jennifer Corpus.

Ahora más que nunca les pido una cadena de oración por mi hermanita. Me siento desesperada por favor ayúdenme a orar y no dejar de pedir por su vida. Ha sido muy valiente ha resistido, no me quiero resignar yo sigo esperando ese milagro

Pero lamentablemente, Kiara Paula ya no se recuperó y los médicos confirmaron su fallecimiento.

Me quedé esperando el milagro…Descansa en Paz, hermanita

¿Qué dicen las autoridades sobre la muerte de la adolescente?

Luego de confirmarse la muerte de Kiara Paula Ruvalcaba Cruz durante una clase de box en Aguascalientes, la Fiscalía General del Estado (FGE) inició una carpeta de investigación para esclarecer el caso y determinar responsabilidades.

En tanto, la Asociación Hidrocálida de Boxeo se pronunció por el fallecimiento de la adolescente Kiara y lamentó los hechos.

Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos, uniéndonos al dolor que embarga al deporte local por la pérdida de una joven que comenzaba su camino en el boxeo

Asimismo, indicó que es necesario que se trabaje únicamente en espacios certificados y avalados, donde se garantice el cumplimiento de los lineamientos de seguridad que protegen la integridad de cada boxeador.

El boxeo como deporte de contacto conlleva riesgos inherentes; sin embargo, la correcta capacitación, la formación continúa de los entrenadores y el cumplimiento estricto de los protocolos médicos y de seguridad son los pilares esenciales para mitigar dichos riesgos y preservar la vida

¿Quién era Kiara Paula Ruvalcaba?

Kiara Paula Ruvalcaba Cruz es recordada como una chica tierna, amable y muy alegre. Ella estudiaba en el Colegio del Arte y las Ciencias, por lo que sus obras y pinturas daban luz a sus seres queridos.

Recordaremos siempre su alegría, su talento y la luz que compartió con todos quienes la conocimos, aseguró el personal de su escuela

Kiara Paula estudiaba artes y le apasionaban los deportes. Foto: Redes

Sus seres queridos ahora exigen justicia para que su caso no quede impune y se castigue a las personas responsables de acabar con una joven que tenía muchos sueños por cumplir.

