Clima en CDMX: Emiten Alerta Amarilla por Bajas Temperaturas en Estas 5 Alcaldías Mañana

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió alerta amarilla porque se prevé un descenso en la temperatura, especialmente en cinco demarcaciones, para este lunes 3 de noviembre 2025. ¿Cuáles son las alcaldías con riesgo de frío intenso? ¿Cuál es el pronóstico del clima para la capital? En N+ te contamos.

¿Cuáles son las alcaldías con alerta amarillas por frío en CDMX?

La SGIRPC indicó que se prevén temperaturas de entre 4 y 6° Celsius, entre las 3:00 y las 8:00 horas del lunes 3 de noviembre 2025, en las siguientes alcaldías de Ciudad de México:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Noticia en desarrollo

