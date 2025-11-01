Recorrido En Fotos: Así fue el Desfile de Día de Muertos; Reunió a Casi 1.5 Millones de Personas
La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó el inicio del desfile desde Chapultepec
Con una numerosa asistencia, que llenó de colores y emoción las calles de la Ciudad de México, este sábado 1 de noviembre 2025 se llevó a cabo el Gran Desfile de Día de Muertos. Si te perdiste el evento o quieres revivirlo, aquí te compartimos las mejores fotos del recorrido.
Noticia en desarrollo.