Recorrido En Fotos: Así fue el Desfile de Día de Muertos; Reunió a Casi 1.5 Millones de Personas

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó el inicio del desfile desde Chapultepec

Así fue recorrido por el Desfile de Día de Muertos 2025

Más de 8 mil personas participaron en el Desfile de Ciudad de México. Foto: N+

Con una numerosa asistencia, que llenó de colores y emoción las calles de la Ciudad de México, este sábado 1 de noviembre 2025 se llevó a cabo el Gran Desfile de Día de Muertos. Si te perdiste el evento o quieres revivirlo, aquí te compartimos las mejores fotos del recorrido.

Miles de catrinas se reunieron en el público y los integrantes del elenco. Foto: N+

Noticia en desarrollo.

Día de Muertos 2025
