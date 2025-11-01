Matan a Balazos a Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, Michoacán, Durante Festival

El alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue asesinado a balazos este sábado 1 de noviembre 2025, confirmó el Gabinete de Seguridad.

Derivado de una agresión ocurrida esta tarde en el centro de Uruapan, Michoacán, donde lamentablemente perdió la vida el presidente municipal Carlos Manzo, fueron detenidas dos personas involucradas en los hechos y uno de los agresores perdió la vida.

Hay dos detenidos y una persona abatida por ataque contra Carlos Manzo

Por su parte, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, informó que ya se encuentran dos personas detenidas y una más abatida por el ataque contra el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

El mandatario agregó que el secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés y la Guardia Nacional se encuentran en el municipio coordinando acciones de seguridad.

El edil se encontraba con pobladores de la localidad, entre ellos menores, cuando un hombre armado se le acercó y le disparó.

¿Quién era Carlos Manzo?

Carlos Manzo se postuló como candidato independiente a la Presidencia Municipal de Uruapan en las elecciones de 2024 y resultó ganador .

Antes de ser alcalde, Manzo fue diputado de Morena de 2021 a 2024. De 2017 a 2018 fue auditor del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán.

El alcalde de Uruapan estudió la licenciatura en Ciencias Políticas y Gestión Pública en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente.

