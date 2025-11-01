Diseñador Héctor Terrones Muere a los 59 Años

Beatriz Calles, directora de Fashion Week México, usó sus redes sociales para reportar el fallecimiento del diseñador Héctor Terrones. A través de un post en Instagram compartió una esquela, junto con la fecha en que se realizarán los servicios:

Hoy te despedimos agradeciéndote la inspiración y el brillo que compartiste con el mundo. Descanse en paz

Calles acompañó la imagen con un mensaje que decía: "Sobri, gracias tantos momentos felices y divertidos juntos".

De acuerdo con la publicación compartida por Beatriz Calles, el funeral se realizará este sábado 1 de noviembre en la funeraria J. García López, ubicada en San Jerónimo.

Personajes del mundo de la moda y los espectáculos como Eva Hughes, Heidi Balvanera y Arleth Terán compartieron su pesar y enviaron su pésame en el posteo realizado por Beatriz Calles:

¡Extrañaremos tu chispa y tus ocurrencias! ¡Un abrazo al cielo!

¿Quién fue Héctor Terrones?

Héctor Terrones fue un diseñador de moda, nacido en la Ciudad de México. Estudió en la Universidad Jannette Klein, y tras sus más de 30 años de trayectoria en la industria ha sido reconocido por sus creaciones enérgicas y por el uso de elementos victorianos como el corsé.

Su marca Héctor Terrones nació en 1995; además de sus diseños, ha creado accesorios y zapatos . En 2012, celebró 25 años de trayectoria con un desfile de clausura en la Fashion Week de Costa Rica, en donde presentó su colección HT Legacy, un homenaje a 25 musas históricas.

A lo largo de su carrera vistió a celebridades como Lorena Herrera, Bárbara Mori, Jacqueline Bracamontes, Montserrat Oliver, Eugenia Cauduro y Lupita Jones.

Además de ser diseñador, Terrones ha incursionado en el ámbito de la producción y la actuación. Participó en Manos Libres, Clase 406 y Soy famoso, ¡sácame de aquí!

