Recomendaciones para Ver el Fin de Semana en ViX | El Conquistador: Luna de Miel Extrema

Si en este fin de semana prendes el televisor y no te decides para ver algo, no te preocupes, te traemos unas recomendaciones para que puedas disfrutar desde la comodidad de tu casa.

Las leyendas: El origen

Comenzamos con una película que cuenta la historia de Finado y Moribunda, que cambia radicalmente cuando su misión se vuelve salvar a un bebé humano que cruzó el portal que separa los Reinos de los Vivos y los Muertos, pues ha arruinado los planes malévolos de Moira, una poderosa hechicera.

El Conquistador: Luna de miel extrema

Seguimos con esta serie reality en la que Julián Gil y Valeria Marín viven su luna de miel mientras conducen El Conquistador. En este spin-off, cenan con expulsados, exploran los Haitises y muestran su lado más íntimo. Amor, aventura y realidad detrás de cámaras.

Promesas y Milagros

Y finalmente un documental, que retrata la vida de seis diferentes personas que luego de sus ruegos encontraron respuestas sorprendentes y como mantienen las promesas para agradecer el favor recibido.

Además, puedes ver un amplio catálogo en programas de deportes, como los partidos de la Liga MX, los encuentros de la NFL, ¿Quién es la máscara?, así como los noticieros de N+, documentales, novelas y mucho más.

