Transportistas Acuerdan con Gobierno de CDMX Aumento a Tarifa del Pasaje; ¿En Cuánto Queda?

Integrantes de la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) se reunieron este viernes 31 de octubre con representantes del gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, para obtener respuesta a sus demandas.

Luego de haber pospuesto el martes a última hora el megabloqueo y movilizaciones que tenían planeadas, este viernes se instaló una mesa de diálogo para intentar buscar una solución a los problemas que aquejan a los transportistas.

¿A qué acuerdo llegaron los transportistas con el gobierno de CDMX?

Tras la reunión, el gobierno de la CDMX anunció un ajuste a la tarifa del transporte público en su modalidad de ruta y corredor de 1.50 pesos.

Este aumento aplicará a las tarifas actuales del transporte de Ruta y Corredor, con excepción del Sistema Metrobús. Tanto concesionarios como permisionarios deberán exhibir de manera permanente en lugares visibles de sus vehículos, terminales y bases, la tarifa autorizada. De lo contrario, la actualización no tendrá efecto alguno.

Con el aumento de 25% a la tarifa actual, el precio del pasaje queda de la siguiente forma:

Tarifa autorizada corredores : 9.50 pesos.

: 9.50 pesos. Tarifa autorizada microbuses y vagonetas : 7.50 pesos (primeros 5 kilómetros), 8 pesos (de 5 a 12 kilómetros) y 9 pesos (más de 12 kilómetros).

: 7.50 pesos (primeros 5 kilómetros), 8 pesos (de 5 a 12 kilómetros) y 9 pesos (más de 12 kilómetros). Autobuses: 8.50 pesos (los primeros 8.50 pesos) y 9.50 pesos (más de 12 kilómetros).

¿A qué se comprometieron los transportistas para mejorar el servicio?

En tanto que, para garantizar a los usuarios una mejora en el servicio del transporte, se comprometió al grupo transportista a dar cumplimiento a las siguientes condiciones:

En materia de seguridad, deberán portar licencia para conducir Tipo “C” vigente y visible, retirar vidrios polarizados, contar con seguro de responsabilidad civil vigente para la unidad en operación, además de exhibir el número de placa en la cromática de la unidad.

Realizar revisiones periódicas en luces, puertas, pasamanerías, llantas y frenos, así como asegurar el correcto funcionamiento de los dispositivos de seguridad con los que cuenta la unidad (cámaras, botones de auxilio y GPS).

Para mejorar la calidad en el servicio, los conductores deberán portar un uniforme conformado por pantalón oscuro y camisa blanca, mantener las unidades en condiciones óptimas de limpieza y participar en programas de capacitación para las y los operadores de las rutas.

El gobierno de la Ciudad de México reafirma su compromiso con el diálogo como herramienta fundamental para conocer las necesidades de quienes laboran en el transporte público y, con ello, tomar decisiones estratégicas que otorguen estabilidad al sector, sin descuidar el derecho a una movilidad segura y de calidad, ni afectar la economía del pueblo capitalino.

¿A partir de cuándo aplica la nueva tarifa?

El aumento a la tarifa de transporte público entrará el día siguiente a la publicación de las disposiciones en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

¿Qué pedían los transportistas?

En más de una ocasión, la FAT, que agrupa aproximadamente cerca de 8 mil concesionarios del transporte público, ha demandado que la tarifa de transporte se homologue con la del vecino Estado de México.

También piden un bono de combustible ante el incremento de los precios del diésel, pues aseguran que el transporte público de concesión "opera en quiebre económico".

"(Esas) son las formas de evitar el desempleo de miles de operadores y que los dueños de unidades no sigan viviendo endeudados por falta de capital financiero", afirmaron.

