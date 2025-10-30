¿A Qué Hora Definen Si Hay Bloqueo de Transportistas Mañana? Mesa de Diálogo lo Determinará

La Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) pospuso el bloqueo masivo y la marcha en vialidades importantes de la Ciudad de México (CDMX), debido a que se reunirán con las autoridades capitalinas. En N+ te compartimos a qué hora será la mesa de diálogo y lo que debes saber.

La reunión será en las instalaciones de la Secretaría de Movilidad (Semovi), la cita fue confirmada tanto por la FAT como por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, durante su conferencia del pasado martes, donde destacó la importancia del diálogo para llegar a un acuerdo.

¿Qué paso con la mega marcha y bloqueos de transportistas?

Los transportistas habían anunciado una mega marcha y bloqueos el pasado miércoles en distintos puntos de la capital; sin embargo, decidieron suspender las movilizaciones luego de que el gobierno de la Ciudad de México aceptó instalar una mesa de diálogo.

En un comunicado emitido el 28 de octubre, la FAT reconoció la apertura al diálogo de la Secretaría de Movilidad (Semovi) y de la Secretaría de Gobierno.

La FAT pospone el bloqueo masivo de las principales vialidades de la Ciudad de México y se reconoce la apertura al diálogo de las Secretarías de Movilidad y de Gobierno de la autoridad del gobierno central de la CDMX.

¿A qué hora será la mesa de diálogo?

La mesa de diálogo entre la FAT y las autoridades de la CDMX iniciará a las 4:00 de la tarde del viernes 31 de octubre, y al concluir, los líderes del movimiento determinarán si mantienen el paro y los bloqueos o si aceptan los acuerdos que se alcancen con el gobierno.

La administración capitalina reiteró que busca soluciones conjuntas que garanticen la viabilidad económica del transporte público, sin afectar la movilidad ni a los pasajeros.

