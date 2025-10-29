¿Mañana Habrá Mega Marcha de Transportistas en CDMX? Esto Dijo la FAT sobre los Bloqueos

¿Te preocupa llegar tarde a tu lugar de trabajo? Considera que en los últimos días, en la Ciudad de México (CDMX) ha habido bloqueos y marchas en diferentes zonas. En N+ te contamos qué pasará con la mega marcha anunciada por transportistas para hoy, 29 de octubre de 2025.

La Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) informó en un comunicado que no habrá bloqueos ni mega marcha este miércoles en la capital, debido a que el próximo viernes 31 de octubre a las 4:00 de la tarde, tendrán un diálogo con las autoridades capitalinas en las instalaciones de la Secretaría de Movilidad (Semovi), así lo dio a conocer también la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Molina Brugada, en su conferencia de prensa del pasado martes: ¿Habrá Mega Bloqueos de Transportistas Hoy? Esto Informan Autoridades de CDMX.

¿Habrá mega marcha de transportistas mañana en CDMX?

La FAT explicó que la decisión de posponer las movilizaciones se debe a la apertura al diálogo por parte de las autoridades capitalinas, con quienes se llevará a cabo una mesa de diálogo, donde los transportistas expresarán sus exigencias. Previamente en N+ te contamos sus razones para protestar en la capital en ¿Por Qué Iban a Realizar Megabloqueo en CDMX 29 de Octubre 2025? Esto Piden Transportistas.

Cabe destacar que entre sus principales demandas, están:

El aumento en la tarifa el aumento en la tarifa del transporte público concesionado.

La mejora de las condiciones laborales.

La FAT justifica que el transporte público concesionado opera en quiebre económico y solo con un apoyo económico y aumento de la tarifa son las formas de evitar el desempleo de miles de operadores y que los dueños de unidades no sigan viviendo endeudados por falta de capital financiero.

De acuerdo con el comunicado de la organización, los transportistas confían en que durante la reunión se logren avances significativos que eviten futuras protestas. No obstante, advirtieron que, de no concretarse acuerdos, reanudarán las movilizaciones en diferentes puntos estratégicos de la capital.

Fue el pasado 27 de octubre de 2025, cuando la FAT compartió que tuvieron reuniones con el Gobierno de la CDMX, pero que no llegaron a ningún acuerdo, lo cual dio paso a su anuncio de una mega marcha. Aseguraron que llevan varios meses solicitando un aumento en la tarifa al transporte.

