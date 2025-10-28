Transportistas Suspenden Marchas y Bloqueos en la CDMX este Miércoles 29 de Octubre.

La Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) indicó que se posponen los bloqueos que tenía previstos en vialidades de acceso a la Ciudad de México, así como las marchas en la capital del país para el miércoles 29 de octubre.

El aplazamiento de movilizaciones fue luego de que el gobierno capitalino de Clara Brugada accedió a un diálogo con la FAT para el próximo viernes 31 de octubre a las 16:00 horas en la Secretaría de Movilidad, se indicó en un comunicado.

"De esta manera, la FAT pospone el bloqueo masivo de las principales vialidades de la Ciudad de México y se reconoce la apertura al diálogo de las Secretarías de Movilidad y de Gobierno de la autoridad del gobierno central de la CDMX para llegar a este acuerdo histórico", se añadió.

La unión de transportistas expresó sus disculpas con la ciudadanía por el alertamiento de posibles afectaciones viales, pero señaló que se recurrió a esa medida por condiciones de precariedad laboral en la Ciudad de México.

La FAT se disculpa con la ciudadanía por los inconvenientes que pudiese haber padecido por los anuncios de manifestación y bloqueos, pero eran la última opción para hacer evidente la inconformidad por la precaria situación económica y laboral que vive en sector transportista de la capital mexicana

Asimismo, la organización reiteró que el transporte público de concesión "opera en quiebre económico", por lo que urgió de apoyo económico y un aumento en el cobro del pasaje.

"(Esas) son las formas de evitar el desempleo de miles de operadores y que los dueños de unidades no sigan viviendo endeudados por falta de capital financiero", se afirmó.

La Fuerza Amplia de Transportistas, que aglutina a 8 mil miembros de transporte público, había previstos sus bloqueos desde temprana hora. Ahora todo depende de lo que se decida el viernes.

Las marchas que se prevén el 29 de octubre en CDMX y Edomex

Este miércoles 29 de octubre de 2025 se espera un día complicado en cuanto a movilidad tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

Protesta de comerciantes

Este miércoles, comerciantes llevarán a cabo una mega movilización pacífica hacia Palacio Nacional.

¿Qué piden? Un alto a la fabricación de delitos y actos de persecución presuntamente ejercidos por la Fiscalía del Estado de México.

Hora de inicio: 9:00 horas

Puntos afectados:

Caseta México–Pachuca

Caseta México–Querétaro

Aurrerá Koblenz, Cuautitlán Izcalli

Plaza Centura, Tlalnepantla

Parque Naucalli

Caseta México–Puebla

Caseta México–Toluca

Comercial Mexicana López Portillo

Magna manifestación del Poder Judicial

Convoca el Comité Coordinador de Titulares Federales Cesados con la Reforma Judicial. Se convoca a personas juzgadoras federales cesadas con la reforma judicial, personal del Poder Judicial afectado en sus derechos laborales y representantes sindicales

¿Qué piden? No afectación de los derechos laborales del personal de la Judicatura Federal y respeto a los derechos humanos del personal por parte de los “jueces del bienestar”.

Hora de inicio: 9:00 horas

Puntos afectados:

Av. Revolución #1508, Col. Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México

Piperos

El lunes el Valle de México vivió decenas de bloqueos en el Estado de México por parte de piperos de agua y dueños de purificadoras de agua, por el cierre de pozos de agua en 48 municipios del Edomex. Se prevé que este día también se puedan sumar en algunos puntos.

Productores Agrícolas

Ante el paro nacional de productores agrícolas que ha llevado a dos reuniones con autoridades en la secretaría de Gobernación en la CDMX, líderes campesinos han amagado con extender sus protestas en la capital del país. Señalan que de no llegar a un acuerdo con las autoridades al fijar el precio de maíz, los productores del campo viajarán en caravana a la CDMX, entre este miércoles o jueves 30 de octubre.

Vías alternas:

Respecto a la movilización de transportistas y comerciantes, prevista para el miércoles 29 de octubre, y que tendrá como punto de concentración las casetas México - Pachuca, México - Puebla, México - Querétaro, México - Toluca y otros puntos colindantes del Estado de México con la Ciudad de México, la SSC recomienda utilizar las carreteras federales como alternativas viales.

Historias recomendadas: