¿Qué Pasó con los Pozos de Agua en Edomex y a Qué Hora Terminarán Bloqueos de Piperos?

El cierre de pozos de agua en el Edomex provocó este lunes 27 de octubre diversos bloqueos en vialidades que conectan a la Ciudad de México con los municipios mexiquenses, con la finalidad de que las autoridades les permitan la toma de agua, pero, ¿por qué los clausuraron?

Desde hace más de siete horas, choferes de pipas de agua colapsan distintos puntos del Valle de México. Los bloqueos son en al menos 11 puntos, entre ellos, la autopista México-Puebla, la México-Querétaro, la autopista Toluca-Naucalpan y la México-Texcoco.

Lo anterior, derivado del Operativo Caudal que llevó a cabo la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la madrugada del viernes 24 de octubre para interrumpir la cadena de comercio ilícito de agua que se registra en al menos 48 municipios de la entidad.

Los municipios en los que cerraron pozos de agua en Edomex son:

Acolman

Almoloya de Juárez

Amecameca

Atenco

Calimaya

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Coacalco

Coyotepec

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Ecatepec

Huehuetoca

Huixquilucan

Ixtapaluca

Ixtlahuaca

Jilotzingo

La Paz

Lerma

Melchor Ocampo

Metepec

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Ocoyoacac

Otumba

San Antonio la Isla

San Felipe del Progreso

San Martín de las Pirámides

Santa María Rayón

Soyaniquilpan

Tecámac

Tejupilco

Teoloyucan

Teotihuacán

Tepotzotlán

Texcoco

Tezoyuca

Tianguistenco

Tlalmanalco

Tlalnepantla

Toluca

Tultepec

Tultitlán

Valle de Bravo

Zinacantepec

Zumpango

¿Por qué cerraron los pozos de agua en Edomex?

Las autoridades señalaron que el cierre de pozos en Edomex fue para “desarticular redes dedicadas al robo y comercialización ilegal del agua, proteger el abasto para la población y restablecer la legalidad en el suministro”.

Lo anterior, porque luego de varias investigaciones, lograron identificar las cadenas de comercio ilícito de agua que utilizan pozos sin autorización alguna, o con infraestructura mecánica y eléctrica para su sobreexplotación.

También fueron detectadas redes ilícitas de donde se robaba el líquido y posteriormente era distribuido y comercializado con tarifas abusivas sin que los recursos fueran incorporados al erario público o a algún organismo administrador.

Por ejemplo, mientras el costo regulado promedio es de mil 131 pesos por cada 10 mil litros de agua para uso doméstico, en estos puntos se vendía con sobrecosto:

Ecatepec con sobrecosto del 5 %

Cuautitlán con 41.4%

Tlalnepantla con 32.42%

Toluca con casi 10 %

Porcentajes que se incrementaban para el uso industrial y residencial de alta plusvalía

Piperos y purificadores exigen reapertura de pozos

Aunque las autoridades indicaron que luego de estas acciones el Gobierno del Estado de México y otros organismos están listos para atender cualquier contingencia.

Los piperos y personas que tienen purificadoras aseguran que necesitan el agua para poder abastecer los negocios y con ello, las familias mexiquenses puedan obtener el líquido para uso cotidiano.

En el caso de purificadores, señalan que no sabían que los pozos de agua en Edomex eran irregulares, pues hasta recibían factura cada vez que compraban agua, así lo señaló a N+, Iván Jiménez.

Han cerrado pozos en todo el Estado de México y nosotros como purificadores. Nosotros necesitamos las pipas de agua para trabajar nosotros somos trabajadores, estamos regulados, somos empleadores, nos preocupa mucho porque porque nuestros trabajadores están aquí y no nos dan solución

Se prevé que a las 17:00 horas de este lunes los piperos tengan una reunión con autoridades mexiquenses para llegar a un consenso sobre estos hechos y con ello, el retiro de los bloqueos que han provocado caos vial en toda la metrópoli.

