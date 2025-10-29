¿Por Qué Iban a Realizar Megabloqueo en CDMX 29 de Octubre 2025? Esto Piden Transportistas

Hay dudas alrededor del megabloqueo en Ciudad de México de este 29 de octubre 2025. No solo por el caos que podría generar en el traslado de millones de personas, sino también por las causas que generan estas protestas. ¿Por qué se iban a realizar las manifestaciones? Te contamos.

¿Qué piden los transportistas que anunciaron bloqueo?

Representantes de los transportistas propusieron una "tarifa híbrida", que combine un aumento proporcional en el costo del pasaje mínimo y la entrega de bonos de combustible.

Señalaron que mientras no ha habido aumento de tarifa, el combustible incrementó de 2.30 a 26 pesos el litro.

Otra de las propuestas es homologar la tarifa con la del Estado de México, al considerar que ambas entidades utilizan las mismas unidades y tienen el mismo costo de operación.

