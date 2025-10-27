Día de Muertos 2025: Millonaria Derrama Económica en CDMX; Lista de Comercios con Más Ventas

El Día de Muertos 2025 está cada vez más cerca; de hecho, las festividades en la Ciudad de México ya iniciaron este fin de semana. Todas estas actividades dejarán una derrama económica mayor que en 2024; aquí te decimos cuál será la derrama económica este año, en CDMX, y qué comercios serán los más beneficiados.

Datos del Día de Muertos: La festividad, que se celebra el 1 y 2 de noviembre de 2025, posee raíces prehispánicas y busca honrar la vida y la memoria de los difuntos, a través de ofrendas que incluyen alimentos y flores.

La festividad, que se celebra el 1 y 2 de noviembre de 2025, posee raíces prehispánicas y busca honrar la vida y la memoria de los difuntos, a través de ofrendas que incluyen alimentos y flores. La Canaco CDMX estimó que la ocupación hotelera en Ciudad de México alcanzará entre 69 y 73%

El tradicional pan de muerto, delicia culinaria representativa de este festejo, se elaborará en 3,722 panadería de CDMX

¿Cuánto dinero dejará el Día de Muertos 2025 en CDMX?

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco) proyecta que la conmemoración de Día de Muertos 2025 generará una derrama económica de 11 mil 446 millones de pesos, en la capital del país.

De acuerdo con la Canaco CDMX, el Día de Muertos, que se celebra oficialmente el 1 y 2 de noviembre de 2025, dejará millonarias ganancias en la capital del país, superiores que en 2024, en un 4.2%.

Lista de comercios con mayores ventas en 2025.

Hoteles

Agencias de viajes

Restaurantes

Abarrotes

Florerías

Papelerías

Tiendas de disfraces

Dulcerías

Panaderías

