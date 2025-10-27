Huracán Melissa Alcanza Categoría 5, la Máxima Intensidad, rumbo a Jamaica
El huracán Melissa se intensificó a categoría 5, la máxima intensidad en la escala Saffir-Simpson; se espera que toque tierra en Jamaica, donde se prevén inundaciones catastróficas
El huracán Melissa alcanzó este lunes 27 de octubre la categoría 5, la máxima intensidad en la escala Sffir-Simpson, con dirección a Jamaica, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).
El fenómeno meteorológico presenta vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora y rachas aún más intensas, según el informe emitido a las 3:00 horas, tiempo del centro de México. El centro del ciclón se localizó aproximadamente 205 kilómetros al sur-suroeste de Kingston, Jamaica, y 505 kilómetros al sur-suroeste de Guantánamo, Cuba.
Se espera que Melissa toque tierra en territorio jamaiquino durante la noche del lunes 27 de octubre o la madrugada del martes 28, continuando después hacia el sureste de Cuba y posteriormente sobre el sureste de las Bahamas.
Asimismo, se prevén marejadas ciclónicas de entre 2.7 y 4 metros de altura sobre el nivel del mar en la costa sur de Jamaica, inundaciones catastróficas, lluvias de 400 a 1,000 milímetros y deslizamientos de tierra en zonas montañosas.
10/27 5am EDT: #Melissa has strengthened to a Category 5 hurricane with 160 mph winds and a 917 mb central pressure, confirmed by the Air Force Reserve Hurricane Hunters. Conditions in #Jamaica will rapidly deteriorate later today and tonight. Here are the key messages:— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 27, 2025
Los efectos devastadores
La categoría 5 es la más alta en la escala Saffir-Simpson, con vientos sostenidos superiores a 250 km/h (157 mph). Melissa es el huracán más fuerte en la historia reciente que ha azotado directamente a la pequeña nación caribeña.
La tormenta de lento avance ha matado al menos a tres personas en Haití y a una cuarta en República Dominicana, donde otra persona permanece desaparecida.
El NHC advirtió que los efectos del huracán podrían ser devastadores en comunidades costeras y montañosas de Jamaica y el oriente de Cuba, con vientos que superen el 30% de la velocidad media en zonas elevadas.
Melissa se desplaza lentamente hacia el oeste (275°) a una velocidad de 6 kilómetros por hora, con una presión central mínima de 917 milibares, lo que confirma su intensidad extrema, señaló el NHC.
El gobierno de Jamaica mantiene una advertencia de huracán, al igual que las provincias cubanas de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín. También se emitió una alerta de huracán para el sureste y centro de las Bahamas, así como las Islas Turcas y Caicos, mientras que Haití y la provincia cubana de Las Tunas están bajo advertencia de tormenta tropical.
Se prevén mayores afectaciones en la República Dominicana, donde un millón de usuarios quedaron sin agua.
Las autoridades locales y regionales han pedido a la población extremar precauciones, resguardarse en sitios seguros y evitar desplazamientos innecesarios.
