Huracán Melissa Alcanza Categoría 5, la Máxima Intensidad, rumbo a Jamaica

El huracán Melissa alcanzó este lunes 27 de octubre la categoría 5, la máxima intensidad en la escala Sffir-Simpson, con dirección a Jamaica, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

El fenómeno meteorológico presenta vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora y rachas aún más intensas, según el informe emitido a las 3:00 horas, tiempo del centro de México. El centro del ciclón se localizó aproximadamente 205 kilómetros al sur-suroeste de Kingston, Jamaica, y 505 kilómetros al sur-suroeste de Guantánamo, Cuba.

Se espera que Melissa toque tierra en territorio jamaiquino durante la noche del lunes 27 de octubre o la madrugada del martes 28, continuando después hacia el sureste de Cuba y posteriormente sobre el sureste de las Bahamas.

Asimismo, se prevén marejadas ciclónicas de entre 2.7 y 4 metros de altura sobre el nivel del mar en la costa sur de Jamaica, inundaciones catastróficas, lluvias de 400 a 1,000 milímetros y deslizamientos de tierra en zonas montañosas.

Los efectos devastadores

La categoría 5 es la más alta en la escala Saffir-Simpson, con vientos sostenidos superiores a 250 km/h (157 mph). Melissa es el huracán más fuerte en la historia reciente que ha azotado directamente a la pequeña nación caribeña.

La tormenta de lento avance ha matado al menos a tres personas en Haití y a una cuarta en República Dominicana, donde otra persona permanece desaparecida.

El NHC advirtió que los efectos del huracán podrían ser devastadores en comunidades costeras y montañosas de Jamaica y el oriente de Cuba, con vientos que superen el 30% de la velocidad media en zonas elevadas.

Melissa se desplaza lentamente hacia el oeste (275°) a una velocidad de 6 kilómetros por hora, con una presión central mínima de 917 milibares, lo que confirma su intensidad extrema, señaló el NHC.

Video: Huracán Melissa se Intensifica y Afecta Jamaica, Cuba y Haití.

El gobierno de Jamaica mantiene una advertencia de huracán, al igual que las provincias cubanas de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín. También se emitió una alerta de huracán para el sureste y centro de las Bahamas, así como las Islas Turcas y Caicos, mientras que Haití y la provincia cubana de Las Tunas están bajo advertencia de tormenta tropical.

Se prevén mayores afectaciones en la República Dominicana, donde un millón de usuarios quedaron sin agua.

Las autoridades locales y regionales han pedido a la población extremar precauciones, resguardarse en sitios seguros y evitar desplazamientos innecesarios.

