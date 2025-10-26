Trayectoria del Huracán Melissa Hoy: ¿A Qué Distancia Está de México? Así Avanza por el Caribe

El huracán Melissa, actualmente categoría 4, continúa su avance, siendo uno de los que más alerta han generado en el Caribe, según informes del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) y el Servicio Meteorológico Nacional de México (SMN). ¿Dónde está? ¿Cuál es su trayectoria hoy? ¿A qué distancia se encuentra de México? Te contamos

Hasta el momento, Melissa ha dejado al menos cuatro muertos a su paso, tres de ellos en Haití y uno en República Dominicana. En dichos países, también ha dejado inundaciones y afectaciones en la infraestructura y ha dejado a más de un millón de personas sin agua potable.

¿Cuál es la trayectoria actual del huracán Melissa?

El ojo de la tormenta se encuentra a unos 195 kilómetros al sur-sureste de Kingston, Jamaica, y a unos 450 kilómetros al sur-suroeste de Guantánamo, Cuba, con vientos sostenidos de 220 kilómetros por hora, ráfagas superiores y vientos huracanados que se extienden hasta 35 kilómetros desde el centro.

Melissa avanza lentamente a unos 7 kilómetros por hora hacia el oeste, según la información más reciente del NHC.

Los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, previenen sobre "una intensificación rápida adicional hasta esta noche, seguida de fluctuaciones en la intensidad" antes de que toque tierra en Jamaica como un "huracán mayor" entre la noche del lunes y la mañana del martes, cuando también se espera que llegue a Cuba.

Los meteorólogos esperan que el ciclón se mueva hoy lentamente hacia el oeste, seguido de un giro al norte y noreste el lunes y martes.

Después de pasar por Jamaica y el sureste de Cuba, pronostican que llegará a las Bahamas el miércoles.

¿A qué distancia está el huracán Melissa de México?

Según el más reciente informe del Servicio Meteorológico Nacional, se confirmó que Melissa permanecerá en aguas abiertas del Atlántico.

Debido a la distancia de Melissa y México, no representa amenaza directa para territorio mexicano.

Su trayectoria hacia el oeste-noroeste la mantiene a más de mil 200 kilómetros de Quintana Roo, por lo que se descartan vientos o lluvias en la región.

Aunque Melissa no afecta a México, es fundamental seguir los reportes oficiales del SMN y el NHC. El sistema presenta un desarrollo que amerita la vigilancia.

