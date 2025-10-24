Embajada de México en Jamaica Alerta por Tormenta Tropical Melissa en el Caribe

La Embajada de México en Jamaica ha advertido a los connacionales residentes en la isla caribeña por la llegada de la tormenta tropical Melissa.

Desde la cuenta oficial de X, antes Twitter, de la Embajada de México en Jamaica, se informó:

La Embajada de México en Jamaica informa a la Comunidad Mexicana que las autoridades jamaicanas mantienen la alerta de tormenta tropical Melissa y vigilancia ante posible huracán. Consulte la siguiente liga que contiene medidas preventivas.

La tormenta tropical Melissa ya ha dejado tres muertes en su paso por el Caribe. En Haití fallecieron tres personas por el meteoro, aunque no se descarta que el número de víctimas pueda ascender.

En el caso de Jamaica, se esperan lluvias prolongadas. El riesgo es que estas dilatadas precipitaciones podrían generar deslaves, así como inundaciones repentinas. Por ello se ha pedido a la población que se refugie de forma inmediata.

Cabe recordar que los números telefónicos de emergencia en Jamaica son los siguientes:

116: actualizaciones sobre huracanes

actualizaciones sobre huracanes 1 19: policía y rescates

policía y rescates 110: ambulancias y bomberos

¿Qué trayectoria seguirá la tormenta tropical Melissa?

La principal preocupación para los expertos en meteorología es la lentitud con la que se está desplazando Melissa en las aguas cálidas del Caribe. Aunque actualmente se ubica como tormenta tropical, con vientos de hasta 96 kilómetros por hora, se espera que Melissa se intensifique durante el fin de semana.

De seguir el ritmo actual, podría convertirse en un huracán de categoría 4 para el lunes 27 de octubre. Se espera que para ese día tenga vientos 233 kilómetros por hora.

