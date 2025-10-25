Trayectoria Tormenta Tropical Melissa: Ciclón Deja 4 Muertos en el Caribe

Las lluvias provocadas por la tormenta tropical Melissa, localizada al suroeste de Puerto Príncipe, han dejado en Haití al menos tres muertos; mientras que en República Dominicana, hay una persona fallecida. ¿Cuál es su trayectoria? Aquí te contamos.

En Haití, dos de las muertes se registraron el jueves debido a un deslizamiento de tierra en la entrada sur de Puerto Príncipe, y el miércoles un hombre murió tras la caída de un árbol en la comuna de Marigot, en el departamento del Sudeste, uno de los cinco departamentos que actualmente se encuentran en alerta por amenaza de lluvias.

Además, diez personas resultaron heridas desde que empezaron las lluvias, y se mantienen las ráfagas de viento, riesgos de inundaciones y deslizamientos de tierra, comunicó este viernes Protección Civil.

Video: Tormenta Melissa Podría Convertirse en Huracán Este Sábado; ¿Cuál es su Trayectoria y qué Implica para México?

Noticia relacionada: ¿Cuándo Cae el Pago del Aguinaldo de la Pensión IMSS e ISSSTE?

Dicho organismo llamó a la población en zonas peligrosas a permanecer alerta, así como a buscar un refugio seguro si se está en un área de riesgo, no cruzar ríos crecidos, "ni a pie, ni en bicicleta, ni con animales, ni en coche, ni en moto" y ser solidario con las personas más vulnerables, además de guardar los objetos personales y documentos importantes en lugares seguros.

La Policía Nacional de Haití anunció que mantiene a todas sus unidades en "alerta máxima" y moviliza medios logísticos y humanos para realizar operaciones de salvamento y asegurar el envío de ayuda de urgencia por Melissa.

Movilizan ayuda en Haití ante la emergencia por Melissa

Ante esta situación, diferentes agencias de Naciones Unidas anunciaron esta semana que destinaban unos 4 millones de dólares a la acción anticipatoria por la llegada de la tormenta tropical Melissa a Haití, "para preparar a las comunidades ante su posible impacto".

El Programa Mundial de Alimentos (PMA o WFP, por sus siglas en inglés) informó este viernes que está distribuyendo ayuda preventiva en el país caribeño con el fin "satisfacer las necesidades humanitarias urgentes y ayudar a las personas a proteger sus medios de subsistencia antes de la tormenta".

La situación por Melissa en República Dominicana

Mientras que en República Dominicana, Melissa ha causado un muerto y fuertes inundaciones, en tanto, más de un millón de personas están sin agua potable tras los daños sufridos en decenas de acueductos, mientras que más de mil han tenido que dejar sus casas por los efectos de las prolongadas lluvias.

Los últimos datos del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) indican, además, que las lluvias han afectado 202 viviendas, una carretera y un puente e incomunicado 28 localidades, mientras las autoridades advierten de la saturación de los suelos tras varios días de precipitaciones.

El país está prácticamente paralizado tras la suspensión de las labores y la docencia, medidas que se evaluarán mañana, "para ir trabajando los temas cotidianos y devolver la normalidad a la capital y otras provincias", anunció el director del COE, Juan Manuel Méndez, en una rueda de prensa en el Palacio Nacional.

Esta conferencia se dio tras una reunión encabezada por el presidente, Luis Abinader, para evaluar la situación provocada por Melissa, que mantiene 26 de las 32 provincias del país en alerta, 12 de ellas en rojo.

¿Tormenta tropical Melissa afectará México?

La tormenta tropical Melissa se encuentra actualmente en el mar Caribe, a más de 1,200 kilómetros al este-sureste de las costas de Quintana Roo, y Conagua - Clima afirma que debido a la distancia y trayectoria, el sistema no representa un peligro directo para México. Sin embargo, la interacción con otros sistemas de baja presión y humedad residual podría mantener lluvias en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Puebla, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

¿Cuál es la trayectoria actual de la tormenta tropical Melissa?

Al 25 de octubre de 2025, la tormenta tropical Melissa se encuentra en el mar Caribe central y se mueve lentamente en dirección oeste-noroeste, aproximándose a Jamaica. Se espera que se fortalezca significativamente y se convierta en un huracán mayor a lo largo del fin de semana, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Melissa se encuentra aproximadamente 260 kilómetros (160 millas) al sur-sureste de Kingston, Jamaica y se pronostica que Melissa continúe su movimiento lento hacia el oeste-noroeste hasta el domingo, y posteriormente, se espera un giro hacia el norte y noreste a principios de la próxima semana, lo que la llevaría a pasar por el este de Cuba y las Bahamas.

Historias relacionadas:

CH