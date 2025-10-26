Huracán Melissa Categoría 4, ¿Cuándo y Dónde Tocará Tierra?

Melissa se desplaza lentamente por el Caribe como un huracán categoría 4, con pronósticos de intensificación rápida mientras se dirige hacia Jamaica y zonas de la Española, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) este domingo.

El ojo de la tormenta se ubicaba esta mañana a 180 kilómetros al sur de Kingston (Jamaica) y a 445 kilómetros al sur-suroeste de Guantánamo (Cuba), con vientos sostenidos de 220 km/h, ráfagas más fuertes y vientos huracanados extendiéndose hasta 35 kilómetros desde el centro.

Acapulco Avanza en Recuperación Turística a Dos Años del Paso del Huracán Otis

Se prevé que la tormenta experimente "una intensificación rápida adicional esta noche, seguida de fluctuaciones en la intensidad" antes de tocar tierra en Jamaica entre la noche del lunes y la mañana del martes. A Cuba llegará también en ese periodo.

Las autoridades advierten sobre "inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra catastróficos", con peligro para la vida en Jamaica y partes del sur de Haití y República Dominicana, que se mantienen bajo vigilancia por fuertes lluvias.

Movimiento lento, pero peligroso

El ciclón se moverá lentamente hacia el oeste, girando hacia el norte y noreste el lunes y martes, para luego avanzar hacia las Bahamas el miércoles. Se esperan acumulaciones de lluvia de 380 a 760 mm, con zonas que podrían superar los 1.000 mm en el sur de la Española y Jamaica; Cuba recibiría entre 152 y 304 mm.

Te recomendamos: SRE Llama a Mexicanos en Jamaica Mantenerse Alerta Ante Avance del Huracán Melissa

Hasta ahora, Melissa ha causado al menos tres muertes en Haití y afectado a millones de personas en República Dominicana, incluyendo desplazamientos y falta de agua potable. Las autoridades de Jamaica han alertado sobre la “furia” de la tormenta y han instado a la población a tomar precauciones.

Con Melissa, la temporada ciclónica del Atlántico registra 13 tormentas, incluyendo huracanes como Erin, Gabrielle, Humberto e Imelda, y tormentas tropicales como Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Fernand, Jerry, Karen y Lorenzo.

Con información de EFE

Historias recomendadas:

Tren El Insurgente: Sheinbaum Fija Apertura de Tramo Santa Fe - Observatorio en Enero 2026

En la Fila por Vivir, Mujeres con Cáncer de Mama Esperan Meses por Tratamiento