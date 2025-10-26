SRE Llama a Mexicanos en Jamaica Mantenerse Alerta Ante Avance del Huracán Melissa

Ante la aproximación del huracán Melissa, actualmente categoría 4, a las costas de Jamaica, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recordó los números de atención consular para los mexicanos que se encuentran en el país ubicado en el Caribe.

Asimismo, recomendó a los mexicanos que se encuentren en Jamaica, permanecer alerta de las notificaciones e instrucciones de cuidado y prevención de las autoridades locales, así como de las redes sociales de la embajada de México en Kingston.

¿Por qué el Huracán Melissa es considerado peligroso?

El huracán Melissa es categoría 4 y según informes del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

Melissa podría descargar hasta un total de 380 a 760 milímetros de lluvia, con posibilidades de más de 1.000 milímetros en localidades del sur de la Española y Jamaica hasta el miércoles, y entre 152 y 304 milímetros en el sureste cubano, según el NHC, que advierte sobre fuertes precipitaciones adicionales a lo largo de la semana.

La tormenta ya causó al menos tres muertos en Haití y uno en República Dominicana, donde la tormenta también ha provocado el desplazamiento de cientos de personas y dejó a millones de personas sin agua potable.

Por su parte, la UNICEF alertó que el huracán Melissa, que avanza lentamente por el mar Caribe, pone en riesgo a al menos 1,6 millones de niños y niñas debido a los fuertes vientos, las lluvias intensas y las inundaciones que está provocando en la región.

¿Qué hacer en caso de ser mexicano en Jamaica ante huracán Melissa?

La cancillería recordó que en caso de ser mexicano y encontrarse en Jamaica, se puede poner en contacto con la embajada, debido a la llegada del huracán Melissa.

Por ello, recordó los teléfonos de asistencia consular para los nacionales que se encuentran en el país caribeño.

La embajada de México en Jamaica brindará atención a quienes lo requieran a través del número +1 (876) 832-8711, detalló la cancillería.

