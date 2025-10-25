Huracán Melissa Se Intensifica a Categoría 2 en el Caribe; Se Prevé Evolución a 4

El huracán Melissa se fortaleció este sábado 25 de octubre de 2025 a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El fenómeno continúa desplazándose por el mar Caribe y podría intensificarse aún más en las próximas horas.

De acuerdo con el más reciente reporte del organismo, el centro de Melissa se localiza a 210 kilómetros al sureste de Kingston, Jamaica, y a 1,290 kilómetros al este-sureste de Cancún, Quintana Roo. Actualmente presenta vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora, con rachas de hasta 195 kilómetros por hora, y avanza lentamente hacia el oeste a una velocidad de 6 kilómetros por hora.

El SMN precisó que, debido a su distancia y trayectoria, el sistema no representa peligro para territorio mexicano, aunque se mantiene en constante vigilancia ante cualquier cambio en su desplazamiento.

Melissa podría alcanzar categoría 4

Por su parte, meteorólogos internacionales advierten que Melissa podría alcanzar la categoría 4 en los próximos días, lo que la convertiría en un huracán mayor capaz de provocar lluvias torrenciales, marejadas ciclónicas y vientos extremadamente destructivos.

De confirmarse esta proyección, Jamaica podría enfrentar su huracán más poderoso en más de tres décadas, ya que el fenómeno se mueve con gran lentitud y podría permanecer cerca o al sur de la isla entre el domingo y el martes.

Las autoridades locales han emitido alertas preventivas y exhortan a la población a mantenerse informada y seguir las indicaciones ante el posible impacto de este sistema tropical.

Huracán Melissa: ¿Cuál es su Trayectoria y qué Implica para México?

