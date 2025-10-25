Tormenta Tropical Sonia se Forma Hoy Frente a Playas de México

Este sábado 25 de octubre se formó la tormenta tropical Sonia frente a las costas de México, convirtiéndose en el ciclón número 18 de la temporada 2025 en la cuenca del Pacífico.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el centro de la tormenta se localiza aproximadamente a mil 355 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Sonia presenta vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora, rachas de hasta 100 kilómetros por hora y mantiene un desplazamiento hacia el oeste a una velocidad de 13 kilómetros por hora.

El organismo informó que, debido a su distancia y trayectoria, el sistema no representa peligro para el territorio nacional, aunque se mantiene bajo vigilancia constante ante posibles cambios en su intensidad o dirección.

El SMN recordó que este tipo de fenómenos son comunes durante la última etapa de la temporada de huracanes, la cual comenzó el 15 de mayo y finalizará el próximo 30 de noviembre. Hasta el momento, el desarrollo ciclónico en el Pacífico se ha mantenido dentro de lo previsto, con la formación de múltiples tormentas tropicales y huracanes de distintas categorías.

¿Cuántos huracanes faltan en el Pacífico?

Según los pronósticos del organismo, aún podrían formarse entre tres y cuatro huracanes de categoría 3, 4 o 5 en lo que resta de la temporada, además de otras tormentas tropicales de menor intensidad.

Los nombres que restan por asignarse a los próximos sistemas tropicales son: Tico, Velma, Wallis, Xina, York y Zelda.

Las autoridades meteorológicas exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a seguir las recomendaciones de Protección Civil, especialmente en las zonas costeras del Pacífico, donde las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente.

Con la formación de Sonia, la temporada de huracanes 2025 se acerca a su recta final, pero los especialistas no descartan la posibilidad de nuevos sistemas que podrían influir en las condiciones del océano y la atmósfera durante las próximas semanas.

