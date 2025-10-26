Detienen a 2 por Robo de Joyas en el Museo del Louvre

Las autoridades francesas detuvieron a dos hombres señalados como presuntos responsables del robo de valiosas joyas de la corona en el Museo del Louvre, en París.

De acuerdo con el diario Le Parisien, los sospechosos son originarios del suburbio de Seine-Saint-Denis, y uno de ellos fue capturado cuando se disponía a tomar un vuelo en el aeropuerto Charles de Gaulle.

El segundo fue detenido poco después en la región parisina.

El sujeto detenido en el aeropuerto iba a tomar un avión en dirección a Argelia, reportó la revista Paris Match y luego confirmaron fuentes policiales a otros medios, como la cadena pública Franceinfo.

Las joyas robadas hace una semana están valoradas económicamente en 88 millones de euros, aunque su valor patrimonial es incalculable.

Estaban expuestas en la denominada Galería de Apolo del museo más visitado del mundo.

Con información de AFP

ASJ