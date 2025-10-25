Camboya y Tailandia firman acuerdo de tregua en presencia de Trump.

El presidente estadounidense, Donald Trump, copatrocinó el domingo 26 de octubre, hora local, en Malasia un acuerdo de alto al fuego entre Tailandia y Camboya, en la primera escala de una gira asiática que incluirá una reunión con el líder chino, Xi Jinping.

El acuerdo fue firmado por los primeros ministros Anutin Charnvirakul, de Tailandia, y Hun Manet, de Camboya, junto a Trump y el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, tras un sangriento enfrentamiento fronterizo meses atrás.

"Es un acuerdo histórico para acabar el conflicto militar entre Camboya y Tailandia", dijo Trump durante una intervención en el centro de convenciones de Kuala Lumpur, a donde llegó hoy en la primera parada de una gira asiática que también le llevará a Japón y Corea del Sur.

.@POTUS signs a historic trade deal with Malaysian Prime Minister @anwaribrahim 🇺🇸🇲🇾 pic.twitter.com/hAH4A5SZtf — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 26, 2025

Ambos países signaron un segundo acuerdo de paz tras el conflicto bélico fronterizo que mantuvieron durante cinco días en julio, que dejó medio centenar de muertos.

Trump utilizó la amenaza de aranceles más altos contra ambos países para ayudar a que acordaran poner fin a los enfrentamientos que resultaron en decenas de muertes y el desplazamiento de cientos de miles de personas.

El mandatario estadounidense observó mientras el primer ministro camboyano y el primer ministro tailandés firmaban la tregua en la cumbre anual de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, de la cual ambos países son miembros.

El acuerdo incluía la liberación por parte de Tailandia de 18 soldados camboyanos prisioneros y que ambas partes comenzaran a retirar armas pesadas de la zona fronteriza.

HISTORIC PEACE BETWEEN THAILAND & CAMBODIA.



President Trump and Malaysia's Prime Minister Anwar Ibrahim hosted the Prime Ministers of Thailand and Cambodia for the signing of the ‘Kuala Lumpur Peace Accords’—a historic peace declaration. pic.twitter.com/BZRJ2b2KLY — The White House (@WhiteHouse) October 26, 2025

El territorio a lo largo de la frontera de 800 kilómetros entre Tailandia y Camboya ha sido disputado durante décadas, pero confrontaciones previas fueron limitadas y breves.

Historias recomendadas:

Con información de AGENCIAS

ASJ



