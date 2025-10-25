Ejecutan Orden de Aprehensión Contra Dos Mujeres por Robo de Bebé en Hospital de Durango

La Fiscalía General del Estado de Durango ejecutó una orden de aprehensión en contra de Carla Daniela 'R' y Anabel 'R', presuntas responsables de la sustracción de una niña identificada con las iniciales J.R.R., ocurrida el pasado 23 de octubre en el Hospital Materno Infantil de la ciudad de Durango.

De acuerdo con las investigaciones, ese día, Carla Daniela N salió de su domicilio en el fraccionamiento Benito Juárez alrededor de las 9:00 horas y se dirigió al hospital. Vestida con ropa quirúrgica azul marino y cubrebocas, ingresó por la escalera de emergencia portando una bolsa negra en la que planeaba ocultar a la menor.

VIDEO: Captan Momento en que Mujer Roba a Bebé de un Mes en Hospital de Durango

Dentro del hospital, Anabel 'R', quien trabajaba como empleada de limpieza contratada por una empresa externa, le habría proporcionado información sobre los horarios y condiciones del área neonatal, así como la ubicación de la bebé, quien sería dada de alta y que, por su buen estado de salud, consideraban “la más viable” para sustraer.

Pretendía hacer pasar a la niña como suya

Tras entrar y salir en varias ocasiones del hospital, Carla Daniela permaneció en el área de transición por cerca de dos horas. Finalmente, alrededor de las 16:00 horas, ingresó al área restringida y salió con la bebé al área de emergencia, donde colocó a la recién nacida dentro de la mochila negra.

Salió del hospital a las 16:15 horas y caminó por la calle Miguel de Cervantes Saavedra, donde en un negocio pidió entrar al baño, ahí se cambió de ropa antes de tomar un taxi rumbo a su domicilio.

En su vivienda, mantuvo privada de la libertad a la menor, poniendo en riesgo su vida al privarla de alimento y medicamentos especiales, además de violentarla cortándole el cabello. Al día siguiente, al enterarse de la detención de Anabel 'R', Carla Daniela abandonó a la bebé dentro de una bolsa en un jardín cercano a su casa.

"Nos Regresó el Alma al Cuerpo": Abuela Agradece por Aparición de Bebé Robada en Durango

Gracias al reporte ciudadano al 911, la niña fue localizada y trasladada de inmediato a un hospital, donde fue atendida y posteriormente reunida con sus padres. La menor se encuentra estable y bajo observación médica.

Las investigaciones también revelaron que Carla Daniela había hecho creer a su pareja, quien reside en Estados Unidos, que había dado a luz recientemente, así como a su propia familia, a quienes aseguró estar estudiando enfermería. Su objetivo habría sido obtener beneficios personales haciendo pasar a la bebé como su hija.

Ambas detenidas fueron ingresadas al Centro de Readaptación Social. La detención se realizó mediante un operativo conjunto en el que participaron la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Policía Municipal y la Mesa de Paz.

Historias recomendadas:

¿Qué Se Pone en la Ofrenda de Día de Muertos? Significado de cada Elemento Indispensable

Descubren Supertierra a 20 Años Luz de Distancia, ¿Podría Ser Habitable este Exoplaneta?