Claudia Sheinbaum Recorre Tramo Santa Fe – Observatorio del Tren “El Insurgente”

Esta mañana de domingo 26 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum, en compañía con la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, realizó un recorrido de supervisión entre las estaciones Santa Fe y Observatorio del Tren Interurbano México–Toluca “El Insurgente”, uno de los proyectos ferroviarios más importantes del país.

El Tren Interurbano “El Insurgente” cuenta con una infraestructura moderna que abarca 57.8 kilómetros de doble vía electrificada, en su mayoría elevada, que conecta la Terminal Observatorio, en el poniente de la Ciudad de México, con la Terminal Zinacantepec, en el Valle de Toluca. El sistema incluye cinco estaciones intermedias, además de talleres y cocheras ubicados en Zinacantepec.

Cada tren está conformado por cinco vagones con capacidad para 719 pasajeros, capaces de alcanzar una velocidad máxima de 120 kilómetros por hora y mantener un promedio de 90 km/h, lo que permitirá completar el trayecto completo en aproximadamente 37 minutos.

Una vez que entre en operación su fase total, el Tren Interurbano trasladará a más de 230 mil pasajeros diarios, mejorando la movilidad entre ambas entidades y reduciendo los tiempos de traslado. El proyecto contempla siete estaciones en total: dos terminales y cinco intermedias, con velocidades que podrán variar entre 90 y 160 kilómetros por hora, según el tramo.

Tren Interurbano México–Toluca “El Insurgente”. Foto: @SICTmx

