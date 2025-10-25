¿A Qué Hora Comienza la Mega Procesión de Catrinas 2025 en CDMX? Estos Son Horarios Clave

La Mega Procesión de Catrinas 2025 vuelve a Ciudad de México y si necesitas saber el horario exacto para asegurar el mejor lugar, además de consejos para pasarla bien, aquí te damos los detalles.

Este evento, que honra a la Catrina, uno de los personajes más emblemáticos de nuestra cultura, se ha consolidado como uno de los desfiles más esperados del año. Si deseas ser parte de esta pasarela del más allá, esto es lo que debes de saber.

Además, la Mega Procesión de Catrinas 2025 no solo ofrece un espectáculo visual, pues te invita a formar parte de él ya que tú también puedes caracterizarte.

Video: Cempasúchil, Símbolo del Día de Muertos e Impulso Económico para Productores

Noticia Relacionada: ¿A Qué Hora es el Paseo Nocturno de Día de Muertos 2025? Habrá Concurso de Disfraces

¿Cuándo y a qué hora comienza la Mega Procesión de Catrinas?

La Mega Procesión de Catrinas tiene será este domingo 26 de octubre de 2025 y el arranque oficial del desfile se programa a las 6 de la tarde. Este evento, que comienza con una explosión de color y tradición, tiene previsto terminar alrededor de las 8:30 pm en el Zócalo capitalino, con la llegada de los contingentes. Es decir, se tiene previsto que habrá dos horas y media de espectáculo.

El evento arrancará en punto de las 2:00 pm con actividades y música en el Ángel de la Independencia, mientras que la salida de los contingentes comenzará a las 6:00 pm.

El inicio del maquillaje para quienes quieran lucir como catrinas y catrines, dará inicio a las 8:00 am en carpas en el Ángel de la Independencia.

Los asistentes ocupan su lugar por orden de llegada, por lo que es mejor que llegues temprano. Por lo que se recomienda llegar al menos 40 minutos antes de las 6 de la tarde. Podrías incluso dar un paseo por la zona o ir a un restaurante antes de la Mega Procesión de Catrinas 2025 para así asegurar un buen lugar.

Ruta de la Mega Procesión de Catrinas

La procesión convertirá las avenidas más icónicas de CDMX en todo un espectáculo de Día de Muertos. El recorrido iniciará en el Ángel de la Independencia y avanzará por:

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Calle 5 de Mayo

Finaliza su trayecto en el Zócalo (Centro Histórico de CDMX)

Vístete y Maquíllate para ser parte de la Mega Procesión de Catrinas 2025

Si eres de los que les gusta la caracterización, tú también puedes hacerlo, pues antes de que comience el desfile, el Ángel de la Independencia se transforma en un gran estudio de arte. En sus alrededores, verás carpas de maquillaje profesional.

Allí podrás convertirte en un Catrín o Catrina con ayuda de artistas expertos, aunque si deseas maquillarte en el lugar, se recomienda que llegues con mucha anticipación.

Historias relacionadas:

CH