Se Registra Riña entre Asistentes del Gran Premio de México Durante Clasificación

Un grupo de personas se vio involucrada en una riña registrada este sábado en el Gran Premio de México, durante la jornada de clasificación, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Personal de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) desplegado en el Autódromo Hermanos Rodríguez fue alertado de una riña entre dos asistentes al evento de la Fórmula 1, quienes se encontraban en la zona de gradas durante el desarrollo de la prueba de clasificación.

Riña en Gran Premio de México

En las imágenes se puede ver a dos hombres golpeándose. Posteriormente, las personas que los rodean se involucran en la riña. Algunos trataban de detenerlos, pero otros también lanzaron algunos golpes, según quedó captado en la grabación.

Video: Riña en las Gradas Durante el Gran Premio de México es Detenida por Personal de Seguridad

De inmediato, los oficiales de la PBI intervinieron para contener la situación y, junto con el personal de seguridad privada del evento, se tomó la determinación de retirar del recinto a las personas involucradas.

Este sábado se llevó a cabo la clasificación, en las que se definieron las posiciones de salida, la cuales quedaron de la siguiente forma:

L. Norris (McLaren) – 1:15.586

C. Leclerc (Ferrari) – +0.262

L. Hamilton (Ferrari) – +0.352

